Tras 8 años en Televisa y despido de 'Hoy', Pedro Prieto traiciona a Legarreta y debuta en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso español Pedro Prieto, quien hace 8 años comenzó su carrera en Televisa, dio un duro golpe a sus excompañeros del programa Hoy debido a que este domingo 19 de febrero los traicionó y se unió al matutino de la competencia, Venga la Alegría: Fin de Semana. Sí, hace unos momentos el afamado conductor y actor realizó su primera aparición en TV Azteca. ¿Firmó contrato con ellos?

El artista nacido en Madrid comenzó su carrera haciendo diversas obras de teatro y siendo modelo en su país natal. Finalmente llegó a México hace más de 8 años y se unió a la televisora de San Ángel actuando en la telenovela Antes muerta que Lichita (2015-2016) y en 2016 se unió al elenco estelar del matutino del Canal de Las Estrellas, de donde fue despedido de forma repentina a finales del año 2020.

Fuente: Instagram @andrealegarreta

Hace poco Pedro se sinceró sobre cómo fue su salida de Hoy admitiendo que la pasó muy mal debido a que se quedó sin trabajo de un día para otro e incluso hasta comenzó a sufrir ansiedad por la situación: "Lloré mucho... Me despidieron del programa Hoy, me dijeron que ya no continuaba en esa etapa, pero he estado en tres etapas o sea entonces tengo que dar las gracias de haber estado tanto tiempo", dijo a Michelle Ruvalcaba.

Tras forjar una gran amistad con Andrea Legarreta, el pasado año Prieto volvió al foro 16 de Televisa para acompañar al elenco de Hoy a celebrar el 25 aniversario del programa recordando los mejores momentos que vivió con ellos. Además de estar en el matutino, el español también ha actuado en otras producciones como Por amar sin ley, 40 y 20 y S.O.S me estoy enamorando, además de que fue participante del reality de Canal 5 Reto 4 elementos.

Aunque se especuló un tiempo que Pedro estuvo pidiendo trabajo para incorporarse al elenco de Sale el Sol en Imagen TV, la mañana de este domingo 19 de febrero sorprendió al unirse a la empresa del Ajusco por primera vez. El esposo de Titi Jaques dio un duro golpe al rating de Televisa debido a que fue invitado especial del matutino VLA: Fin de Semana, donde incluso lo recibieron con un ballet de flamenco para recordar a su natal España.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria