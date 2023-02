Tras renunciar a 'LCDLF', ejecutivos de TV Azteca obligarían a Aristeo a unirse a 'Exatlón All Star'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días la prensa no ha dejado de hablar acerca del tremendo lío en el que se metió Aristeo Cázares con TV Azteca por presunto incumplimiento de contrato y es que hasta tuvo que dejar el reality La Casa de los Famosos para salir a solucionar sus problemas con sus antiguos jefes. Ha comenzado a difundirse que el veracruzano sería obligado a integrarse a la nueva temporada de Exatlón All Star.

Como se recordará, el influencer y conductor realizó un video en vivo en sus redes sociales, previo a integrarse a Telemundo, en el que explicó que desde hace meses había avisado que dejaría las filas de la empresa del Ajusco para crecer, sin embargo, presuntamente se negaron a darle la renuncia: "Mi relación con Tv Azteca terminó, mi relación con Venga la Alegría: Fin de semana terminó también", expresó dolido por salir del canal de esa forma.

Después de esto, Cázares se integró al reality show conducido por Héctor Sandarti el 17 de enero y aunque había tenido una muy buena participación y hasta había sido líder de la casa, en días pasados tuvo que renunciar de forma inesperada. Poco después su compañera Paty Navidad fue la encargada de revelar que el 'Aguileón' dejó LCDLF para buscar llegar a un acuerdo con los altos mandos de TV Azteca.

Aristeo renunció a 'LCDLF 3'

Recientemente el reportero Gabo Cuevas, quien trabaja en el matutino Venga la Alegría, destapó que Cázares ya se encuentra siendo asesorado por un equipo de abogados que le ha pedido no exponer sus problemas con la televisora de Ricardo Salinas Pliego como lo hizo anteriormente: "No puede hablar de ello pero se esperan momentos complicados", dijo el comunicador en el programa de radio Fórmula Espectacular.

Le pidieron que fuera mucho más respetuoso con la empresa porque no ha finalizado su contrato, él dijo que ya había renunciado pero el contrato no está finiquitado", añadió.

Gabo también reveló porqué comenzó el problema legal de Aristeo: "Lo que pasó fue que no fue a las oficinas de Talento a pedir su renuncia de manera física, el cuate se quedó muy seguro de que las cosas no serían tan extremas". Asimismo, el colega de Flor Rubio comentó que el veracruzano ya había sido contemplado para participar en Exatlón All Star, reality que acaba de arrancar, por lo cual es probable que sea convocado a unirse a la competencia en los próximos días:

Él estaba confirmado en 'Exatlón All Star' desconozco si firmó algún contrato o tenía el proyecto apalabrado", dijo Cuevas.

Fuente: Tribuna