VIDEO: Karely Ruiz es agredida en el Carnaval de Guaymas, Sonora; reacción se vuelve viral

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Fue hace unas semanas cuando se reveló que la influencer originaria de Monterrey, Nuevo León, Karely Ruiz, quien es conocida por crear contenido para adultos y modelar, sería la madrina del Carnaval de Guaymas, uno de los eventos más importantes del sur de Sonora. No obstante, el evento no fue tan grato para la joven, pues en pleno festival fue víctima de una agresión. Todo quedó grabado en video.

El pasado sábado 19 de febrero, Karely Ruiz, modelo conocida por crear contenido explícito para una plataforma de paga, desfiló entre los carros alegóricos del Carnaval Guaymas 2023, también denominado 'El Resplandor del Mar de Cortes'. Si bien múltiples personas festejaron su presencia y su baile, otros tantos no, pues lanzaron críticas y hasta otros artículos a la modelo: presentes le lanzaron huevos.

En redes sociales circula el video del momento exacto en el que Karely Ruiz fue agredida por sujetos no identificados: se ve a la joven bailar con un impactante look rosa, sin embargo, en un momento, alguien le lanza nada más y nada menos que un huevo. Este choca contra el busto de la modelo y se rompe; en tanto que la víctima se limita a limpiar la mucosidad y seguir bailando. En otro momento, presentes le siguen lanzado huevos, pero ella los esquiva.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Agreden a Karely Ruiz en Guaymas, Sonora. Foto: Twitter

Esta mala experiencia no detuvo a Karely Ruiz, quien en ningún momento dejó de sonreír y bailar para los presentes en el Carnaval de Guaymas. Además de esta agresión física, la joven regiomontana fue víctima de críticas en sus redes sociales, pues internautas señalaron que no luce igual en persona y que "tiene kilitos de más". No obstante, a la fecha de publicación de esta nota, la creadora de contenido no ha respondido ni ha dicho nada sobre lo vivido en Sonora.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Fuente: Tribuna