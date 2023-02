Adiós Televisa: Tras caer en vicios y fracaso en TV Azteca, galán de novelas acaba desempleado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de las telenovelas, quien estuvo 8 años desaparecido de la actuación y que tuvo una fuerte etapa de vicios, dejó sin palabras a sus miles de seguidores pues hace algunas horas compartió que ni en Televisa, TV Azteca u otra televisora le dan trabajo. Se trata del querido Armando Araiza, quien ha actuado en melodramas como Quinceañera, Contra viento y marea, El noveno mandamiento, Una familia con suerte, entre otros.

El hijo de la primerísima actriz Norma Herrera comenzó su carrera cuando apenas era un niño en El Maleficio pues nació en una familia de artistas. Sin embargo, durante al menos 8 años el actor dejó los foros de grabación y su última aparición en las novelas fuera con Abismo de pasión en 2012. Finalmente retomó su carrera en el Canal de Las Estrellas durante la pandemia actuando en la telenovela Diseñando Tu Amor.

En ese mismo año el histrión mexicana tuvo la oportunidad de colaborar con la producción del programa Hoy pues ayudó a su hermano Raúl 'El Negro' Araiza a grabar algunas cápsulas desde casa, pues recién surgió el brote de Covid-19 en el país. No obstante, el pasado 2022 Armando le pidió al dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, que le dé oportunidad de trabajar con ellos en su ya conocida campaña contra las adicciones Vive sin drogas.

Hay que recordar que durante su juventud Araiza sufrió el vicio del alcohol pero desde hace más de 30 años se ha logrado mantener sobrio. El intérprete de 53 años fue ignorado en ese momento pero a mediados de año comunicó mediante sus redes que le estaban dando una oferta de trabajo en la empresa del Ajusco. Al parecer las negociaciones fracasaron pues hasta la fecha él no ha tenido proyecto con ellos.

TV Azteca habría ofrecido empleo a Armando

Hace algunas horas Armando le preguntó a sus seguidores de Twitter si les gustaría que regresara a la televisión, sin embargo, aclaró que no tenía trabajo en ese momento: "Amigos, ninguna televisora aún me ha contratado", escribió dejando en shock. Cabe resaltar que su hermano Raúl lo invitó a co-protagonizar la serie de comedia El Doble, la cual ya se grabó en los foros de la empresa de San Ángel pero hasta la fecha no se ha estrenado.

Fuente: Tribuna