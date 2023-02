De no creerse: Con esta trampa, Shakira logró descubrir las infidelidades de Gerard Piqué

Comparta este artículo

Barcelona, España.- Si bien, todo el mundo se enteró de la ruptura definitiva entre Shakira y Gerard Piqué en el mes de junio, la realidad es que las cosas entre la pareja se habrían fracturado desde meses atrás. Y como la colombiana reveló a través de su canción, Las de la intuición, ella comenzó a sospechar que el padre de sus hijos la habría engañado con alguien más, por lo que planeó una trampa para descubrirlo todo.

Hace algunos meses se hizo famosa una entrevista que la intérprete de Las caderas no mienten le dio a La Vanguardia, donde reveló que se percató de la infidelidad de Piqué al notar que la mermelada, que solo ella comía, se terminó cuando se encontraba de viaje, pero lo que nunca dijo fue lo que ocurrió después de esto y es que, al igual que en un melodrama, la famosa se encargó de descubrir todo.

Te podría interesar famosos Shakira y Piqué celebran este 2 de febrero su cumpleaños; ambos publicaron esto en redes sociales

De acuerdo con datos del medio Cuatro al día, tras estos eventos, en el mes de marzo del 2022, el futbolista le pidió tiempo a Shakira, cosa que ella aceptó, por lo que se marchó a Estados Unidos a cumplir con un compromiso de trabajo, viaje que le tomaría un lapso de 17 días; sin embargo, con lo que Piqué no contaba era que la originaria de Barranquillas no lo dejó solo, puesto contrató a un detective privado para averiguar lo que hacía su pareja cuando ella no estaba.

Durante aquel tiempo, el investigador ese encargó de seguir a Piqué y logró obtener fotografías de sus reuniones furtivas con Clara Chía. Al regresar, Shakira se encontró con la amarga noticia de que el padre de sus dos hijos, Milan y Sasha la había estado engañando. La cantante le propuso al atleta que ambos fueran a terapia de pareja, pero éste se negó y le dijo a la cantante de 46 años que lo mejor sería terminar su relación.

Para el mes de mayo, Gerard parecía arrepentido de su decisión, así que le pidió a Shakira que regresara con él, a lo que ella aceptó, pero las cosas ya no habrían vuelto a ser lo mismo entre la pareja, motivo por el que terminaron de manera definitiva en el mes de junio, momento en el que la noticia trascendió para el público. Actualmente, la famosa está planeando mudarse a Miami, Estados Unidos.

Fuentes: Tribuna