"Es muy diferente": Tras ser parte del elenco de 'The Crown', afamada actriz pide a Netflix que la cancele

Londres, Reino Unido.- Uno de los proyectos más populares de las plataformas de streaming es sin duda The Crown, pues con ayuda de la ficción y algunos hechos que realmente pasaron, el público estuvo más cerca de la Corona Real Británica, la cual ha mantenido ocho hermetismo en cuanto a lo privado se refiere aunque escándalos y polémica relevantes no pudieron mantenerse en secreto, de ahí que en busca de saber detalles, el numero de vistas fuera todavía más grande.

Sin embargo, la quinta temporada no tuvo el auge que se esperaba; si bien el público buscó saber más de la familia real ahora en una nueva etapa, el cambio de actores parece no haber sido tanto del agrado de los usuarios; incluso tampoco lo ha sido del mismo elenco ya que una afamada actriz, la cual tuvo la responsabilidad de encarnar a uno de los miembros reales, ha pedido a Netflix que por el bien del proyecto, será mejor que se cancele de manera definitiva.

Nos referimos a la actriz Helena Bonham Carter quien dio vida a la princesa Margarita durante las temporadas 3 y 4, la cual fue entrevistada a modo de conocer sus primeras impresiones sobre esta nueva etapa de la serie de la que se sabe, se confirmaron seis temporadas, lo que deja pendiente una más por estrenar, entrega donde además de abordarse la muerte de Lady Diana, también se podría manejar el arribo de Kate Middleton como la novia del Principe William; sin embargo, a decir de la actriz, su más reciente estreno se ha alejado algo de llo que fue al inicio y por esto, no está muy conforme con el rumbo que el proyecto toma.

"Debería tener cuidado aquí también, pero no creo que deban continuar, en realidad. Estoy en esto y me encantaron mis episodios, pero ahora es muy diferente. Cuando empezó 'The Crown' era un drama histórico, y ahora se ha estrellado contra el presente".

La actriz y exesposa del cineasta Tim Burton, remarcó que su labor en la serie no fue solo tomar las riendas que dejó la actriz Vanessa Kirby, sino también aportar algo para que los espectadores estuvieran consientes de que lo expuesto en The Crown era ficción histórica y no real; sin embargo, pese a que se trata solo de sus comentarios, depende de los encargados del proyecto de definir si continúan o bien, si cosieran ponerle fin a la exitosa serie. "Depende de ellos", remarcó.

Por el momento, se desconoce la posible fecha de estreno de la sexta temporada de la serie; incluso, no se ha revelado si ya hay planes para que esta comience a grabarse especialmente porque la coronación del Rey Carlos III está cerca y, pese a que no se abordará este suceso en el proyecto, para Helena Bonham Carter todo lo que ahí se expuso es más con tintes de drama que verídicos.

"Está dramatizado. Lo siento con mucha fuerza, porque creo que tenemos la responsabilidad moral de decir: 'Esperen chicos, esto no es... no es un drama-documental, estamos haciendo un drama'. Entonces son dos entidades diferentes".

