"Está tan fea": Niurka se lanza contra Laura Bozzo en 'VLA' y tunde a Paty Navidad por kilos de más

Ciudad de México.- La famosa actriz y bailarina Niurka Marcos de nueva cuenta está dando de qué hablar debido a que en la reciente entrevista que ofreció a reporteros del programa Venga la Alegría hizo pedazos a sus colegas, Laura Bozzo y Paty Navidad. La llamada 'Mujer escándalo' se lanzó en contra de ambas estrellas de la televisión haciendo terribles y duras críticas a su físico.

Como se recordará, desde la semana anterior la exesposa de Juan Osorio se lanzó en contra de la actual concursante de La Casa de los Famosos en Telemundo señalando que aunque en sus inicios era de las más bonitas, ahora estaba muy "descuidada". En ese momento una de las reporteras le recordó a Niurka que Paty subió de peso porque está enferma, pero ella aseveró que está irreconocible porque no se cuida.

Ahora al ser captada por miembros de la prensa en el Aeropuerto de la CDMX, la también exconductora de TV Azteca confesó que no siente arrepentimiento de haber hecho pedazos a la originaria de Sinaloa y añadió: "La verdad no es una ofensa, es la verdad... al que le guste, bien, y al que no, que ching... a su mad...". Además la mamá del joven actor Emilio Osorio señaló que ella seguirá hablando de Navidad las veces que quiera.

¿Qué le pasó? Pues porque está muy abandonada, y lo voy a seguir repitiendo mientras me lo sigan preguntando porque es lo que ven mis ojos".

Niurka se paró ante las cámaras de los medios bastante exaltada pues incluso también aprovechó para hacer pedazos a la 'Señorita Laura', quien fue su compañera en LCDLF y con quien tuvo varios roces durante el reality, debido a que ella la criticó por haber hablado mal de Paty: "Pero Laura como está tan fea puede meterse en lo que no le importa, estás llamando mi atención mi amor, vamos a cenar mi amor...".

Y luego añadió que otras famosas se cuelgan de lo que ella dice para generarse fama: "Estás tirando patadas de ahogado pend..., no pueden vivir sin mí, cómo les excita..., tienen que hablar todo el tiempo de mamá Niu", dijo molesta. Asimismo, los reporteros le preguntaron a Marcos si su exprometido Juan Vidal no la había buscado para una reconciliación y esta de inmediato estalló, haciendo pedazos a su entrevistador.

Si ya no tienes nada qué preguntar mío, a ver estudia", dijo contundente.

