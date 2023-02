Horóscopos de Mhoni Vidente para hoy jueves 2 de febrero: Predicciones del día según tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de los famosos, trae para ti los horóscopos de hoy, jueves 2 de febrero del 2023. En estos encontrarás las predicciones del día para tu signo zodiacal en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota!

Aries

Querido Aries, te darás cuenta que si hablas con un familiar sobre las situaciones que te molestan, podrás encontrar rápidas soluciones que te harán feliz. Cuida más tu dieta.

Tauro

Empiezas una nueva aventura en otra empresa, querido Tauro, y aunque no lo creas, las estrellas están de tu lado en esta aventura. Todo saldrá muy bien siempre y cuando seas auténtico.

Géminis

Gastos inesperados harán que las cosas en casa se pongan un poco tensas, querido Géminis, pero todo se arreglara en un abrir y cerrar de ojos. Calma.

Cáncer

La gente nacida en el signo de Cáncer empezará a tener trabajo extra en estos días. De gracias y comparta con otras personas para que las cosas fluyan a su favor en todos los terrenos.

Leo

Deja de dedicar energía en espacios donde no eres correspondido ni bienvenido, querido Leo, hay mucha gente que desea una oportunidad en tu vida. Abre los ojos y permite que el bien llegue.

Virgo

Llega mucho trabajo para la gente nacida en el signo de Virgo, por lo que tendrán que ajustar bien su agenda para evitar controversias o problemas graves. Administre mejor sus finanzas.

Libra

Está nostálgico por un amor que no le correspondió en el pasado, y si bien es normal en el proceso de duelo recuerde que decidió alejarse por su bienestar y felicidad.

Escorpio

Llegará mucho trabajo para la gente nacida en el signo de Escorpio, por lo que tendrán dinero extra. Los astros recomiendan usar esos ingresos para liquidar deudas y otros asuntos.

Sagitario

No diga mentiras solo para quedar bien, querido Sagitario, pues la verdad siempre sale a la luz, en especial cuando fue usted quien erró. Recuera a una expareja, pero nada grave.

Capricornio

Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Verás cómo todo lo que te molesta se arregla en cuestión de días, querido Capricornio. Ten fe en los milagros, pueden ocurrir cuando menos lo esperas.

Acuario

Has intentado arreglar las cosas con una persona que te gusta, pero que no pone de su lado. Las relaciones son de dos, si no te corresponde, suelta y sigue con tus asuntos.

Piscis

Es hora de que tomes las riendas de tu vida amorosa, querido Piscis, y que te animes a salir con gente que es muy diferente a ti. El conocimiento siempre ayuda a crecer.

Fuente: Tribuna