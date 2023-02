¿Infiel y mujeriego? Tras ruptura, Tania Ruiz exhibe a Peña Nieto y da golpe bajo a Angélica Rivera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras confirmar que luego de casi 4 años de relación, su romance con el expresidente de México Enrique Peña Nieto había llegado a su fin, la modelo Tania Ruiz reapareció en las redes sociales y lanzó tremendo mensaje a su ex, quien estuvo casado con la actriz de Televisa Angélica Rivera durante 9 años. La influencer paralizó las redes con las palabras que escribió, el cual para muchos fue un claro mensaje a 'La Gaviota'.

Como se recordará, la modelo confirmó a la revista ¡Hola! que su relación con el mexiquense había llegado a su fin luego de que vivieran juntos en Madrid, España. Aunque ya habían circulado versiones que apuntaban a que su romance había finalizado, ella lo negó, sin embargo, ahora confirmó que sí están separados, asegurando que quedaron en los mejores términos: "Entre nosotros hay mucho amor, pero los proyectos de vida cambian".

"No ha habido una razón negativa ni mucho menos. Terminamos en los mejores términos. Y siempre estaré agradecida con él y sus hijos, su familia, sus amigos... Siempre me sentí bienvenida. ¡Los adoro a todos!", dijo entonces en la entrevista. Y ahora lanza mensaje en redes sociales, en donde la potosina de 35 años dio un duro golpe a la exesposa de Peña Nieto, quien no finalizó su matrimonio con el expresidente en los mejores términos ya que aseguraron que el político le fue infiel.

Por su parte, Tania Ruiz dejó entrever que su situación es totalmente opuesta, y envió palabras de aprecio a su ahora exnovio. Con ayuda de memes, la mexicana que ahora radica en España envió un nuevo mensaje dirigido a sus seguidores, haciendo referencia a la difícil noticia. Con una imagen de Julio Iglesias en la que se lee el texto: "Muchas gracias a todos, os quiero y lo sabéis", la modelo empleó sus historias de Instagram para iniciar su mensaje.

Posteriormente, compartió otro gráfico con la frase: "A todos gracias por las palabras y los buenos deseos. Gracias". Además, ella misma escribió: "Gracias familia Instagram. Siempre hay tiempo y espacio para bendecir a todas las personas que están en mi vida. Las que me leen, las que me conocen y a las que les llegue mi mensaje. Sean quienes son y siempre sean buenos en ello. Les deseo todo lo bueno y lo mejor siempre", concluyó Ruiz, quien continuará viviendo en Europa con su hija Carlotta.

