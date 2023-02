La TV está de luto: Famoso conductor pierde la vida de forma repentina y lloran su trágica partida

Comparta este artículo

Barcelona, España.- El mundo de la televisión está de luto, pues confirmaron el deceso de uno de los conductores de televisión más reconocidos. Se trata de Pepe Antequera, quien falleció a los 87 años de edad. Hasta ahora se desconoce su causa de muerte, sin embargo, colegas y otros famosos ya reaccionaron a la noticia, quedando en shock por su repentino deceso, ocurrido el pasado 28 de enero, como lo confirmó TVE en redes sociales.

El presentador también destacó como locutor y participó en programas como Escala Internacional, estrenado en 1978. Esta emisión fue dedicada al mundo del espectáculo y por sus fotos pasaron estrellas internacionales como Petula Clark o el francés Gilbert Bécaud, junto a cantantes españoles como Manolo Otero y Conchita Bautista. También había comedia en el programa y famosos como Miguel Gila o Cassen desataron las risas.

Pepe Antequera (QEPD)

Antes de aparecer a cuadro, Antequera destacó como locutor de radio en el mismo programa narrando todo lo que ocurría en el foro y dando la bienvenida a los cantantes. También participó en otros programas musicales como el especial navideño de Luces en la Noche, emitido en la Navidad de 1971 y que se enfocó en los villancicos. En radio destacó también en el programa Olés de la Canción, que se emitió a través de Radio Reloj de Radio España de Barcelona y Radio Miramar.

No solo fue conductor y locutor, sino que también alcanzó la fama por ser actor de doblaje, prestando su voz a infinidad de personajes como 'Doctor Infierno' en la serie Mazinger Z y doblaba a Leo McGarry en la serie El ala oeste de la Casa Blanca. Se ha escrito un crimen y Corrupción en Miami son otras producciones de la pantalla chica en las que prestó su voz. En cine destacó también con su doblaje, participando en filmes como Pesadilla en Elm Street, Terminator o El señor de los anillos.

También apareció en videojuegos y anuncios publicitarios como los de la marca Renault y series documentales, como The Stroy of God con Morgan Freeman. Famosos no dudaron en enviar sus condolencias tras confirmarse su partida y lamentaron su deceso, afirmando que deja una gran trayectoria. "Descanse en paz a un grande", "qué triste saber su partida", "fue un gran presentador", "de los conductores más reconocidos", escribieron.

Fuente: Tribuna