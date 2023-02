Luto en Televisa: Polémico miembro de la dinastía Pinal alista su muerte; así repartirá su herencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico integrante de la dinastía Pinal reaparece y revela que ya tiene todo listo en caso de su fallecimiento. ¿Silvia Pinal? No, tras las declaraciones de la diva del Cine de Oro en México, en las que afirmaba que tras varias situaciones en su salud ahora estaba muy bien, es su exesposo quien revela ante la prensa que también está sano luego de algunos detalles, sin embargo, de igual forma ya tiene todo listo en caso de partir y filtran cómo repartirá su herencia.

El cantante celebró su cumpleaños número 80 en compañía de la prensa, revelando que todavía tiene muchos proyectos por concretar, por ello agradeció estar sano y con energía, pese a los altibajos que en años anteriores tuvo con su salud. No obstante, debido a su edad, ha optado por alistar todo en caso de su deceso y dejó en shock al confesar que pese a que han pasado cuatro décadas desde su divorcio, incluyó a su exesposa, Silvia Pinal, en el reparto de bienes de su testamento.

"¿Qué va a pasar? No sé, pero ya muerto a mí me vale ma... He repartido todo lo que tengo, muy repartido, sé para quién es cada una de las cosas que tengo, seguramente hasta a Silvia Pinal le van a dar algo de lo que tengo por ahí guardado, no sé si ella me deje algo a mí", explicó el artista en declaraciones retomadas en redes de Televisa. Y es que pese a la controversial separación que protagonizaron, ambos llevan una relación cordial.

"Ya lo hago todos los días y en los momentos en que ha estado ella delicada, yo he estado junto a ella, somos amigos y nos juntamos como amigos. No tengo ninguna diferencia, ningún roce con ella", dijo el año pasado. Por otro lado, el padre de Luis Enrique y Alejandra Guzmán dijo: "Vivir cuesta, no es gratis, es algo que tienes que pagar, me ha costado dos operaciones a corazón abierto, perdí un riñón, es decir, he tenido problemas que tiene todo el mundo".

"La vida cobra fuerte, pero también tiene muchas satisfacciones, estos agasajo de hoy no los cambio por ninguno", destacó. La prensa también le preguntó sobre su nieta Frida Sofía, quien pese a haberlo denunciado por presunto abuso sexual, confesó que desea una felicitación de su parte. "Me hubiera gustado mucho, desgraciadamente hay que cosas que no se pueden controlar más que por una sola persona", manifestó.

Debido a que el músico y actor festejó este aniversario con la presentación de su disco Yo soy Enrique Guzmán - Edición Vinilo, en el cual recopila sus mayores éxitos, además de anunciar que se presentará el 7 de mayo en la Arena Ciudad de México junto a leyendas del rock and roll como Los Hooligans, el cantante aseguró que no puede dejar de trabajar por un poderoso motivo: "Desgraciadamente por culpa del SAT (Servicio de Administración Tributaria) he tenido que seguir trabajando toda mi vida".

"Y lo voy a seguir haciendo, pero tal vez eso sea un acicate para que gente como yo no se deje y se duerma en sus laureles, y eso me ha obligado a progresar todos los días, lo que hago, lo hago con toda dignidad", sostuvo. Finalmente, el intérprete bromeó con la prensa y reveló qué es lo último que no ha hecho en su vida. "Me falta hacer una de Playboy. Señora, yo muestro lo que usted me pida, a estas alturas lo que salga será muy chiquito. ¿Te gustaría sacar tú las fotos?".

