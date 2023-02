Luto en Televisa: Tras estar presa y veto de TV Azteca, famosa actriz llora la muerte de su hija

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una controversial actriz de Televisa, quien estuvo en prisión durante varios años y que tiene un fuerte pleito con TV Azteca, dejó sin palabras a miles de fans debido a que recientemente confesó cómo murió su primera hija y no pudo evitar las lágrimas. Se trata de la también cantante Gloria Trevi, quien estuvo detenida por los delitos de rapto y corrupción de menores debido a su vínculo con Sergio Andrade.

El productor fue su pareja y estuvo detenido al igual que ella por trata de personas y secuestro. Mientras sostenían una relación, la intérprete de canciones como Pelo Suelto y Zapatos viejos resultó embarazada de Ana Dalay pero lamentablemente la pequeña perdió la vida. En una reciente entrevista con el programa español Viajando con Chester conducido por Risto Mejide, la famosa confesó los duros momentos que vivió en aquella época.

Fuente: Internet

Gloria, quien denunció a la televisora del Ajusco y a Pati Chapoy por supuesta difamación, confesó en este medio extranjero que se enamoró del hombre equivocado y que probablemente todo fue un espejismo: "Para mí él era el rey Midas, que sin haberlo conocido, admiraba sus canciones, lo vi con admiración, cuando lo conocí él supo canalizar esa admiración". Asimismo, la originaria de Monterrey explicó que el productor musical la engañó porque era muy pequeña:

Tener 15 años y creer que te la sabes todas. A los 15 años crees que nadie te ve la cara, sin embargo, me enamoro de la persona incorrecta".

Risto decidió preguntar directamente a la también actriz de novelas de San Ángel, como Libre para amarte, sobre lo que le ocurrió a su hija y esta no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas pues es un luto que no puede superar. 'La Trevi' relató que la primera versión que a ella le dieron sobre la niña era que la habían llevado al médico a un hospital, que ahí le hicieron un acta de defunción y que había recibido cristiana sepultura.

Lastimosamente, al tiempo se enteró que esto no era verdad: "Me dijo que había muerto de cuna, que la había enterrado en un lugar cristiano. He hablado con esa persona y todo lo que le dijo fue algo que el señor le pidió que me dijera. Pero ella era otra persona que estaba aterrada". Con la voz entrecortada, la regiomontana de 54 años compartió que ella hasta la fecha sigue sin saber exactamente qué le ocurrió a Ana Dalay.

Yo creo que fue de muerte de cuna, pero que yo lo haya visto con doctores y que lo pueda decir, no".

Gloria lloró al recordar a Ana Dalay

Fuente: Tribuna y Twitter @chester_cuatro