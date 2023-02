¿Sale del clóset? Tras renunciar a Televisa, Marco Antonio Regil se destapa en 'VLA' y deja en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Marco Antonio Regil sale del clóset? El presentador que alcanzó la fama en programas de Televisa como Atínale al Precio y 100 mexicanos dijeron, se cambió a las filas de TV Azteca este año y se confiesa luego de despertar rumores sobre su orientación sexual. Tras hablar de su nuevo proyecto en la competencia luego de 20 años en San Ángel, el conductor es exhibido por una colega del matutino Venga la Alegría.

En TV Azteca le dieron la bienvenida, en donde conducirá el programa Escape Perfecto y en entrevista con la conductora Anette Cuburu para Venga la Alegría, señaló qué es para él el escape perfecto: "Me gusta la meditación, caminar con mi perrita, andar en bicicleta, la fotografía... esos son mis escapes", dijo. Y sobre su exitoso podcast, dijo: "Estamos cumpliendo 10 años, más de 50 millones de descargas, más de 250 episodios, se llama 'El Podcast de Marco Antonio Regil'".

Al cuestionarle lo que aprendió de su madre, quien falleció hace unos años, dijo: "El dolor puede ser un gran maestro, muestra las carencias que tienes y cuando algo te duele mucho, buscas la solución, por eso los seres humanos nos transformamos. Yo ver a mi mamá que fue mamá de tres hijos, divorciada en el México de 1970, imagínate en ese tiempo ser divorciada y con tres hijos. Trato de dar las herramientas que me hubiera encantado que mi mamá tuviera y alivianar la carga".

Por otro lado, Cuburu le preguntó por el golpe más fuerte de dolor y de alegría, el presentador se confesó: "El más fuerte fue la pérdida de mi mamá, hace casi 6 años que falleció. Fue mi hija, mi compañera, mi todo. No solo perdí a esa compañera o inspiración sino también este rol de hijo", explicó. Y su mejor momento tuvo que ver con su mamá: "El momento mas feliz de mi vida fue en 1998, siempre le había querido regalar una casita y en 1998 se me hizo", reveló.

"Entro con está hermosa oportunidad con Carlos Espejel, continuar con algo que Rafa Mercadante hizo de maravilla (...) vamos a una nueva versión con nuevas reglas. Estoy muy emocionado de integrarme a TV Azteca", enfatizó, señalando que la emisión empieza a partir del 10 de abril. Tras la entrevista, Cuburu terminó balconeando al conductor, ventilando su estado sentimental: "Señora, no se me olvidó, lo que pasa es que no salió ahí pero sí está soltero. Sí se lo pregunté así que está disponible, es uno de los solteros más cotizados".

Como se recordará, desde hace tiempo se dice que Regil sería gay, ya que desde hace años está soltero y no ha tenido hijos a sus 53 años. Incluso algunos famosos han dicho que permanecería en el clóset, todo por no hablar públicamente de su vida íntima. Regil lleva 14 años soltero y asegura que es feliz así, por lo que hasta ahora se desconoce si podría iniciar un romance pronto, ahora que volvió a la televisión de la mano de la competencia.

