Se desfiguró: Tras divorcio y 19 años desaparecida de Televisa, exactriz de TV Azteca llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien en sus inicios trabajó para TV Azteca y que actualmente ya lleva 19 años retirada de la pantalla de Televisa, sorprendió a todos los televidentes debido a que este jueves reapareció en el programa Hoy. Esta actriz enfrentó un fuerte escándalo debido a la separación del padre de su hijo mayor, quien ahora es acusado de haber estado con ella cuando era menor de edad.

Se trata de la aclamada Bárbara Mori, comenzó su carrera siendo parte de las filas de la empresa del Ajusco actuando en exitosos melodramas como Tric-Trac, Al norte del corazón, Mirada de mujer, Azul tequila y Súbete a mi moto fue el último con ellos. La originaria de Uruguay decidió cambiarse de televisora en el año 2004 y acabó vetada, pues se unió a la competencia en el Canal de Las Estrellas.

Bárbara firmó su primer contrato para trabajar en la empresa de San Ángel como protagonista de la exitosa novela Rubí que fue producida por el gran José Alberto 'El Güero' Castro, donde interpretó a la ambiciosa y malvada 'Rubí Pérez', quien en su intento por salir de la pobreza en la que vivía, lo perdió todo y acabó en la ruina y desfigurada durante el episodio final. Lamentablemente ese fue su debut y despedida de Televisa.

Luego de 19 años sin grabar ningún melodrama, la exesposa de Sergio Mayer continúa pensando en permanecer retirada de la pantalla chica pues prefiere realizar otro tipo de proyectos de cine y hasta teatro. Sin embargo, la mañana de este jueves 2 de febrero la uruguaya de 45 años reapareció en el programa Hoy debido a que su primer y único hijo Sergio Mayer Mori hizo fuertes confesiones sobre ella.

En una entrevista exclusiva con la periodista Mara Patricia Castañeda, el joven actor y cantante contó cómo tomaron la noticia sus padres de que él quiso independizarse y salirse de su casa cuando apenas tenía 16 años: "No sé para mi mamá cuál haya sido su perspectiva, si fue un poco más difícil, pero para mi papá definitivamente no fue difícil". El protagonista de la serie Rebelde también contó que desde entonces jamás ha buscado el apoyo económico ni de Mori ni del exGaribaldi.

Obviamente siempre me apoyaron con todo, moralmente, pero nunca les he pedido nada a mis papás más que su amor y su plática y su convivencia. Pero más allá de eso no, y ellos me han apoyado con todo lo que hago, con todas las decisiones que tomo", dijo conmovido.