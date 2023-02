Se volvió mujer: Tras 18 años en Televisa y retiro de novelas, actor sale del clóset y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso galán de las telenovelas, quien trabajó durante 18 años en las filas de Televisa hasta que se quedó sin contrato de exclusividad, sorprendió a toda la audiencia debido a que ayer miércoles apareció en el programa Hoy luego de una larga ausencia. Se trata del carismático Christian Chávez, quien es abiertamente gay desde hace algunos años luego de haber estado en el clóset por presión social.

El también actor de teatro musical empezó su carrera en la empresa de San Ángel en el 2002 cuando realizó el melodrama Clase 406, luego estuvo en otros como Lola, érase una vez, Hasta que el dinero nos separe, Despertar contigo y Like, pero sin duda alguna su proyecto más importante fue Rebelde, donde interpretó al personaje de 'Giovanni'. En aquella época aún no se destapaban sus preferencias, pero cuando los productores y ejecutivos se enteraron de su homosexualidad lo vetaron.

Christian, quien incluso se volvió mujer hace unos años imitando a Thalía en un reality o caracterizándose como drag queen, declaró en una antigua entrevista que sus jefes le dijeron que su carrera estaba acabada por ser gay: "Se acabó tu carrera como actor aquí, un personaje protagónico aquí ya no se te puede dar, porque la gente no te va a creer, porque la gente no quiere esto". Sumado a esto, el originario de Tamaulipas también sufrió el rechazo de sus padres.

Mi mamá me corrió de la casa. Me dijo que me iba a morir de SIDA, que Dios no me quería así... y mi papá me dijo 'Que no se te note, aquí no nos traigas a nadie'", recordó en entrevista con Yordi Rosado.