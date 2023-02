Tiene tumor: Tras despido de Maxine Woodside, Ana María Alvarado da dura noticia y deja 'Sale el Sol'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida presentadora Ana María Alvarado, quien se encuentra enfrentando una fuerte controversia con Maxine Woodside, de nueva cuenta logró apoderarse de la atención de los medios de comunicación pues hace unas horas compartió una dolorosa notica y anunció que dejaba la conducción del programa Sale el Sol. ¿Fue despedida o la castigaron por el escándalo que tiene?

La exconductora de TV Azteca, quien por años fue titular de la sección de espectáculos en Venga la Alegría, anunció el pasado martes 31 de enero que era el "peor" día de su vida debido a que la 'Reina de la Radio' la corrió de manera inesperada del programa Todo para la mujer. Posteriormente ella salió a desmentir a su colaboradora asegurando que el próximo martes la esperaba en la emisión radiofónica y luego dijo que 'Anita la más bonita' armó esta farsa para monetizar en sus redes.

No se vale que se agarre de la muerte de mi hijo para monetizar su canal, y no se vale que diga mentiras para monetizar su canal, eso no se vale", dijo Maxine contundente.

Durante la tarde de ayer miércoles 1 de febrero Ana dio una entrevista exclusiva al programa De primera mano para seguir defendiendo su versión del despido injustificado y además compartió una lamentable noticia: Resulta que está presentando problemas de salud derivada de toda la tensión que está viviendo. Como se recordará, en 2020 la presentadora rompió en llanto ante las cámaras al revelar que le habían detectado un tumor cerebral.

Actualmente Alvarado está presentando vértigo y además temblor en una mano, por lo que acudirá a realizarse unos estudios para descartar que sea algo más delicado: "Fíjate que me dio vértigo, pero con todo lo de ayer se me agudizó, aparte de todo eso, me está temblando esta manita. Ahora de manera urgente porque ayer se me acrecentó con esto, voy a realizarme un estudio, del que espero salga bien librada".

Debido a que tiene esta cita médica, la titular de la sección Pájaros en el alambre anunció que este jueves 2 de febrero no se presentará a trabajar en Sale el Sol: "Es un estudio intenso, que por eso hasta pedí el día en Sale el Sol', lo quiero aclarar para que después no vayan a decir que ya me quitaron o me castigaron" dijo y adelantó que en cuanto tenga los resultados los compartirá con el público. Asimismo Ana resaltó que podría llegar a un acuerdo con Woodside sin necesidad de irse a instancias legales.

Mañana no estaré (en Sale el Sol) porque me tengo que hacer este estudio delicado que ya les contaré el resultado".

