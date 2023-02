Tras vivir sus últimos años en reclusión, afamada cantante pierde la vida por terrible enfermedad

Comparta este artículo

Florida, Estados Unidos.- Este jueves, 2 de febrero, trascendió la noticia de la causa de muerte de una afamada cantante, quien fue sumamente reconocida en los años 80; sin embargo, durante la última etapa de su existencia, la reconocida celebridad, decidió vivir encerrada en el interior de su casa. Incluso, algunos de sus vecinos afirmaron que, durante años, ignoraron que ella vivía en su vecindario.

Se trata de Irene Cara, quien es reconocida por haber interpretado canciones como Flashdance, Fame, Out here on my owne, I sing the body electric y What a Feeling, siendo que con este último tema ganó un Oscar por Mejor canción original y un Grammy a la Mejor interpretación vocal pop del año; sin embargo, la vida de la famosa se apagó el 25 de noviembre del 2022, en su hogar ubicada en Largo, Florida.

Irene Cara perdió la vida por una enfermedad hipertensiva

Si bien, esto causó gran conmoción en la industria de la música, la causa de su muerte continuó como un misterio hasta el día de hoy, cuando el medio estadounidense, TMZ, reveló que obtuvo acceso a los documentos médicos del forense del condado de Pinellas, en Florida, quien se encargó de realizar el examen post-mortem a Cara. Supuestamente, Irene falleció a causa de una enfermedad cardiovascular arteriosclerótica e hipertensiva. Un segundo dato que se supo era que la famosa padecía diabetes.

Si bien, Cara fue una cantante de alto calibre en los años 80, la realidad es que, en algún momento, la estrella musical se retiró de los medios para vivir una vida de bajo perfil en Florida. Tanto fue así que su vecina, Rosean Nolan, testificó para el medio The Post que evitaba tener cualquier contacto con los demás: "Ella no habló con nadie. Ni siquiera sabía que ella vivía allí hasta hace unos años. Fue el secreto mejor guardado de la historia".

La mujer también aclaró que Cara evitaba recibir a los vecinos en su casa, por lo que, cada que tenía contacto con ellos era a través del garaje. La informante llegó a insinuar que Irene parecía temer por algo, ya que, le reclamó por haber derribado su barda para colocar una nueva: "Le preocupaba no estar a salvo con la cerca derribada, ni siquiera por un día". La representante de Cara, Judith Moose, declaró para The Post que, la famosa cuidaba de su salud y temía contagiarse de Covid-19, por lo que optó por no frecuentar a sus vecinos.

