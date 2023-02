Adiós Irina Baeva: Gabriel Soto impacta a todo Televisa al derramar amor por otra mujer en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de los rumores que señalan que Gabriel Soto ya terminó su relación con Irina Baeva luego de posponer su boda en varias ocasiones, el histrión presume a la dueña de su corazón en el programa Hoy. El galán de Televisa dejó muy claro que solo tiene ojos para una mujer y celebró una ocasión muy especial junto a ella. ¿Tiene nueva pareja? No, sino que celebró el cumpleaños de su hija Alexa Miranda.

A pesar de que Gabriel y Geraldine Bazán pusieron fin a su matrimonio en el 2017 en medio de rumores de infidelidad con la rusa y un año más tarde firmaron su divorcio, la expareja siempre ha demostrado estar al pendiente de las dos hijas que procrearon en común: Elissa Marie y Alexa Miranda, quienes este fin de semana cumplieron 14 y 9 años, respectivamente. El galán del melodrama Mi camino es amarte acudió a un evento deportivo acompañado de su hija Miranda, momento en que Soto agradeció a la vida por permitirle pasar tiempo con la pequeña pese a todo lo que sucedió en su familia años atrás.

Gabriel Soto y su hija

"Estar con mi hija el día de hoy y sobre todo un día tan especial y en un evento tan especial también y en un lugar muy especial, así que bendecidos somos", declaró. Por otro lado, el actor mexicano confesó que no es nada sencillo ser padre de una adolescente, debido a que empieza a exponerse a ciertos peligros. "Ya sabes, las salidas a las reuniones, la exposición que tiene a lo que eso conlleva, a niños más grandes que ya lleven alcohol, ya lleven cigarros, ese tipo de cosas", compartió.

"Entonces ella lo tiene muy claro, ella se porta muy bien y simplemente guiarla y educarla para que se cuide", señaló Soto. No obstante, el protagonista destacó que ya ha tenido conversaciones con Elissa sobre estos escenarios de riesgo: "Tengo una muy buena comunicación con ellas, afortunadamente, y me cuenta todo, así que me tienen toda la confianza porque además de ser su papá, evidentemente soy su compañero", dijo.

Finalmente, Gabriel recalcó que lo más importante para él en este momento son sus hijas, dejando de lado especulaciones sobre su vida personal: "Son mi vida entera y me preocupo mucho por ellas, y todo el tiempo estoy pensando en ellas, estoy preocupado por ellas, y haciendo mi mejor esfuerzo también por ellas, ellas son mi gran motivación y tanto sacrificio que hacemos en el trabajo, que la verdad es muy sacrificado en cuestiones de horarios y de todo, pues nada, es simplemente por su bienestar y que ellas estén bien", culminó.

Fuente: Tribuna