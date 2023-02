¿Adiós Juan Soler? Paulina Mercado revela separación y deja en shock: "El día más triste de mi vida"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la querida conductora Paulina Mercado, quien trabajó para TV Azteca durante varios años, logró apoderarse de la atención de todos sus admiradores y fans debido a que realizó impactantes confesiones en sus historias de Instagram. La famosa habló como nunca antes de una dura separación que vivió y dejó en shock a la audiencia. ¿Se acabó su historia de amor con Juan Soler?

Pau tiene casi 14 años de experiencia en la televisión y durante sus inicios formó parte de las filas de la empresa del Ajusco. Ahí pudo realizar programas como Los del 7, Barra de Opinión y Ellas arriba, en este último compartiendo créditos con las afamadas Shanik Aspe y Ximena Pérez, quienes continúan en la televisora. Mientras que a partir del 2016 se integró al elenco estelar de Sale el Sol en Imagen TV.

Hace algunas horas la conductora mexicana realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram y uno de estos le preguntó cuál había sido el día más triste de su vida, por lo que ella respondió que todo se remontaba a su divorcio. Sí, aunque en la actualidad Mercado está saliendo con Juan, ella estuvo casada con Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, con quien se convirtió en madre de dos varones.

La novia del galán de Televisa confesó que para ella fue terrible tener que hablar con sus hijos del divorcio con su ex y aún más difícil ver la reacción que tuvieron Emiliano de 24 años y Pedro de 23,cuando eran más pequeños: "No lo van a creer, pero, cada vez que me preguntan esto, les juro que me dan ganas de llorar... Yo creo que es lo más duro que me ha tocado vivir… No saben sus caritas y de verdad que es un momento que no se lo deseo a nadie".

Eso sí, Pau hizo énfasis en que ahora sus dos hijos son unos hombres plenos y felices y admitió que tiene una excelente relación con su exesposo pues lo sigue queriendo mucho y son grandes amigos aunque ya no están juntos en plan sentimental. Otra de las confesiones que hizo la conductora fue sobre qué le gustó de Juan y ella reconoció por primera vez que desde el segundo 1 que lo vio en persona le pareció muy atractivo, pero dijo que en ese momento nada ocurrió entre ellos.

