¿Ángela Aguilar, en problemas? La hija de Pepe Aguilar rompe protocola frente a la Reina Sofía

Madrid, España.- Ángela Aguilar es miembro de una de las familias más representativas del género regional mexicano y ya se ha convertido en un referente a nivel mundial, esto lo demostró durante un concierto que ofreció para la realeza española. A sus 19 años, la cantante mostró su talento durante un lujoso y exclusivo concierto celebrado en Madrid, donde estuvo presente la monarca Sofía, actual reina madre de España.

Los Premios Iberoamericanos de Mecenazgo 2023, organizados por la Fundación Reina Sofía se realizaron este lunes, donde la hija de Pepe Aguilar hizo esta presentación para recaudar fondos para una noble causa. Sin embargo, la artista méxico-estadounidense, por una posible omisión de quienes coordinan la logística de este tipo de eventos, rompió el protocolo frente a la Reina Sofía, mamá del Rey Felipe VI de España.

Según puede verse en fotografías que Ángela se tomó junto a Sofía, la cantante comeitió el error de tocar a la Reina por la espalda al momento de posar con ella, acto que está totalmente prohibido. Esto debido a que alguien que no pertenece a la realeza solo puede tocar a la monarca si le extiende su mano para saludar, y bajo ninguna otra circunstancia.

El hecho de que Ángela Aguilar haya roto el procolo real frente a la Reina Sofía parece no haber incomodado a la madre del actual Rey español, pues se le puede ver muy sonriente en las fotografías que la joven compartió en sus redes sociales: "Tremendo privilegio, algo que nunca me imaginé. Definitivamente la música es el idioma universal. Esta experiencia me la llevo en el corazón", escribió la famosa.

Aunque este evento fue muy importante para la vida y la carrera de Ángela Aguilar, muchos de los usuarios de las redes sociales explotaron en su contra, pues todavía no le perdonan la publicaicón que hizo donde aseguraban que tenía raíces argentinas: "Ahora dirá que es 10 por ciento española"; "No lo entenderíamos"; "Sigo esperando que diga su porcentaje de española"; "¿Y ahora también serás Española? escuicla ridícula",se lee.

Fuente: Tribuna