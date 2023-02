Chapoy lo vetó: Tras salir del clóset y pleito en TV Azteca, Horacio Villalobos 'renuncia' a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Surgió el rumor de que el querido conductor Horacio Villalobos pronto podría abandonar la conducción del programa Venga la Alegría, donde lleva activo casi tres años, debido a que le ofrecieron otro proyecto. ¿Dejará las filas de TV Azteca? Como se recordará, desde hace varios meses ha surgido el rumor de que este actor y otros integrantes del matutino podrían ser despedidos por cambios en la televisora.

'Horacitu', como lo llaman sus amigos, trabajó durante 18 años para la competencia Televisa, tiempo en el que pudo aparecer en varios programas del Canal Telehit como Válvula de Escape y Desde Gayola y también pudo llegar al canal de Las Estrellas ya que apareció en el matutino Hoy junto a Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Sin embargo, desde el año 2010 se cambió a la empresa del Ajusco siendo parte de programas como Farándula 40, La Academia y Venga la Alegría.

El también actor y locutor de radio, quien salió del clóset hace años y es abiertamente gay, presuntamente nunca se ha llevado bien con Pati Chapoy y se ha dicho que esta conductora ha intentado dejarlo fuera del canal en varias ocasiones, pero no ha obtenido éxito. Mientras que en la actualidad se dice que Villalobos está muy incómodo con la presencia de Mauricio Barcelata en VLA ya que tienen un pleito de antaño.

Sin embargo, el conductor pronto dejaría de verse la cara con su compañero del matutino debido a que estaría pensando en renunciar para unirse a otro proyecto. Cabe resaltar que no volverá a la televisora de San Ángel y en realidad se trata de una emisión que se produce dentro de TV Azteca. Horacio abandonaría la emisión donde comparte Laura G, Sergio Sepúlveda, Anette Cuburu y Pato Borghetti para integrarse a Hechos AM.

De acuerdo con información del experto en farándula Raúl Gutiérrez, los ejecutivos del Ajusco tienen planeado poner a Christian Lara y a su esposo Roberto Ruiz a conducir el noticiero de las mañanas y que habrían invitado a Villalobos a participar como conductor de la sección de espectáculos pero para ello tendría que renunciar a VLA: "El chisme grande es que ¡Horacio Villalobos podría salir de VENGA LA TRISTEZA", escribió en Twitter.

Cabe resaltar que el influencer no detalló si el conductor ya tomó la decisión de dejar el matutino y dijo que aún sigue analizando la propuesta: "Le dijeron a Horacitu que si acepta Hechos AM tendría que dejar Venga la Tristeza, así que anda dándole vueltas si se va o no", finalizó. ¿Te gustaría seguir viendo a Horacio en la 'Zona de Espectáculos' de VLA?

