Doña Cuquita humilla a Alejandro Fernández por 'borracho' y le manda fuerte mensaje desde 'VLA'

Ciudad de México.- Doña Cuquita Abarca González, quien fuera esposa del fallecido cantante Vicente Fernández, dejó en shock a la prensa debido a que hizo fuertes declaraciones en contra de su hijo Alejandro Fernández luego de que este fuera captado en estado inconveniente durante un reciente concierto en León, Guanajuato. Como se sabe, 'El Potrillo' recibió duras críticas debido a que apenas si podía estar de pie.

Días más tarde del escándalo por su supuesta 'borrachera', el menor de los herederos del 'Charro de Huentitán' dio una entrevista al programa Ventaneando donde se defendió de sus haters diciendo que le gusta echarse sus copas antes de los shows debido a que así se relaja y previene la ansiedad y ataques de pánico que sufre. Ahora fue doña Cuquita quien habló al respecto y le envió un fuerte mensaje a su hijo.

Este fin de semana la dinastía Fernández organizó una misa y una comida para homenajear a don Vicente en el que fuera su cumpleaños y platicando con reporteros de Venga la Alegría y otros medios, doña Cuquita admitió que Alejandro sí la ha pasado muy mal tras la muerte de su padre. La viuda de don 'Chente' explicó que el único remedio para que 'El Potrillo' siga adelante es fortaleza y declaró que ella sí la tiene:

Nada más le faltan estos (huev....), de los que tiene más su mamá", dijo desatando las risas entre la prensa.

La abuela de Camila Fernández también detalló cuál es otro de los consejos que le da al intérprete de Mátalas y Me dediqué a perderte para superar este trago amargo que fue la muerte de su padre: "Hay que ir adelante, nada más tenemos una vida y no sabemos qué tan larga y qué tan corta la traemos, yo solo le pido a Dios que me dé salud y alegría, es lo único que le pido", expresó doña Cuquita antes de retirarse.

Por otra parte, el controversial cantante Vicente Fernández Jr. y su novia Mariana González también hablaron con los reporteros de VLA sobre su romance que en un inicio fue tan criticado: "Tenemos una luna de miel eterna desde hace casi 3 años", expresó el hijo de don Vicente mientras que la empresaria tapatía añadió: "Él ha sido un hombre que ha aceptado a mi hijo, a mi familia, la verdad que muy enamorados, hemos callado muchas bocas".

