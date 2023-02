Drama en Televisa: Tras ruptura, Danilo Carrera lanza despiadada humillación a Michelle Renaud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor de Televisa Danilo Carrera deja en shock por las declaraciones que hizo en el programa Hoy y por la fuerte revelación que hizo sobre su vida personal, dando tremendo golpe a su exnovia, la actriz Michelle Renaud. El ecuatoriano se sumó a los artistas que se han pronunciado con relación a la controversia que existe en redes sociales sobre el mostrar el cuerpo tal cual es, sin importar el peso de las personas.

El protagonista de la telenovela producida por Juan Osorio, El amor invencible, la cual estelariza junto a Angelique Boyer, confesó en entrevista para el matutino Hoy que apoya el movimiento denominado 'Body positivity', siempre y cuando no existan problemas en la salud: "Estoy totalmente de acuerdo mientras sea saludable, creo que no podemos aplaudir a una persona que tiene sobrepeso y que tiene el colesterol alto y problemas cardiacos, eso está mal", comentó.

Además, Carrera se puso pícaro al recordar el inolvidable consejo que le dio su papá cuando supo que se dedicaría al espectáculo: "A mí mi papá me dijo 'nunca le niegues un beso a una gordita bonita', y hasta ahorita no se lo he negado". Y sobre este tema que ha provocado debate en redes, Danilo también habló sobre cómo ha cambiado la imagen de los actores en las telenovelas tanto para los protagonistas hombres como para las mujeres.

"La generación de actores hace 20 años estaban todos super musculosos, así enormes, mi generación no (...) Antes las mujeres estaban mucho más producidas, mucho más operadas. Si está bien que aceptemos a la gente como es, pero lo más importante es que la gente se acepte como son", mencionó. Finalmente, el histrión de 34 años comentó la terrible situación que vivió con una productora que le advirtió que no podía pesar más de cierta cantidad de kilos.

"Una vez una productora, no voy a decir quien, me dijo no puedes pesar más de 71 kilos, yo pesó 94. Sobre todo, me dijo 'la ropa va super entallada, no puedes subir medio kilo'", contó. Por otro lado, reveló algo que significa el cierre definitivo de su romance con Renaud. Mientras que la actriz inició una relación con Matías Novoa, con quien hasta ya planea tener hijos, Danilo confesó que ya se casó con su pareja, de quien aún se desconoce su identidad.

Michelle Renaud tiene romance con Matías Novoa

En entrevista con Televisa Espectáculos, el galán de melodramas como Hijas de la luna y Vencer la Ausencia habló del motivo que lo orilló a querer casarse con la mujer que describe como el amor de su vida. "No cambia nada (estar casado). Yo estoy muy contento, al final del día cuando encuentras a una persona que vale la pena pues te lanzar para ciertas cosas que antes no pensabas hacer", compartió, dejando en shock a todos.

El actor se mostró ilusionado con esta etapa de su vida y aunque dejó claro que prefiere mantenerla en privado, sí reveló algunos detalles de la ceremonia que quiere realizar en México: "A la de México sí los voy a invitar, va a pasar, va a ser en la playa", reveló, además de expresar sus deseos de ser papá, algo que cambió tras su ruptura con Renaud, pues uno de los detonantes de su separación fue que él no quería tener hijos con ella.

"Me encantaría (tener hijos), ya hasta el nombre tengo, ya estoy listo, tengo el de hombre, de mujer también tengo algunos tentativos". Finalmente, señaló que se retirará un tiempo de los escenarios: "Sí me conviene alejarme un rato y hacer otras cosas, estoy escribiendo mucho, leyendo mucho también, mi película quiero producirla, hay muchas cosas que quiero hacer y para eso tengo que alejarme un rato de la televisión", concluyó.

Fuente: Tribuna