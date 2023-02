Esmeralda Ugalde revela lo mal que la pasó al trabajar con Laura G y Anette Cuburu en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida conductora Esmeralda Ugalde, quien tiene casi 13 años en las filas de TV Azteca, dejó sin palabras a todos sus admiradores y fans pues recientemente confesó lo difícil que fue trabajar con Laura G y Anette Cuburu en un desaparecido programa de la televisora y dijo que incluso se iba a llorar a los baños pues la estaba pasando terrible. ¿Este par de presentadoras la trataron mal?

Como se recordará, la originaria del estado de San Luis Potosí se dio a conocer en el año 2010 cuando participó en el reality La Academia Bicentenario donde resultó la absoluta ganadora del millón de pesos. Posteriormente comenzó a estudiar en el Cefac y probó suerte en la actuación apareciendo en el melodrama La otra cara del alma. Luego grabó varios episodios de Lo que callamos las mujeres y tuvo actuaciones en otras novelas como Tres Milagros y Siempre tuya Acapulco.

Esmeralda además tuvo la oportunidad de probar suerte en Televisa actuando en el unitario Como dice el dicho, pero finalmente regresó a la televisora del Ajusco y desde 2017 hasta el pasado año estuvo a cargo de la conducción de Corazón Grupero. Afortunadamente cuando este programa sabatino salió del aire, la cantante de 31 años fue invitada a integrarse al elenco estelar del matutino Venga la Alegría: Fin de Semana.

Recientemente la media hermana de la querida cantautora Ana Bárbara accedió a dar una entrevista al podcast De lo que UNO se Entera y aquí confesó cuál ha sido el trabajo más difícil que ha tenido y reveló que se trató de El Club de Eva. Este programa fue producido por la fallecida Magda Rodríguez (qepd) en el año 2018 y además de ella participaban Anette Cuburu, Verónica del Castillo y Laura G.

Ugalde relató que nunca tuvo roces con sus compañeras ni la producción y explicó que en realidad se sentía muy mal siendo parte del proyecto debido a que no tenía nada de experiencia: "Cuando me toca ir en vivo con tres tiburonas, que ya llevaban años: Laura G, Anette y Vero del Castillo, muy buenas todas, increíble, pues yo bien verde". La cantante de 31 años explicó que entre ella y la experiencia de sus compañeras había una diferencia enorme:

Decía '¿Qué voy a hacer? ¿En qué momento voy a pedir la palabra?' O sea, me sentí chiquitita, el miedo en ese momento, en lugar de hacerme salir adelante... en ese momento me paralizaba", dijo.

Esme confesó que incluso se tenía que ir a los baños del foro a llorar pues era muy difícil estar en este proyecto: "Decía 'Trágame tierra, no quiero estar aquí' lloraba, literal me iba al baño y lloraba, decía 'Diosito, por qué me estás poniendo estas pruebas'". Por fortuna la tortura de la conductora acabó muy pronto pues los ejecutivos de TV Azteca cancelaron El Club de Eva a los cuantos meses de salir del aire.

