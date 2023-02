¿Golpe a Pedro Sola? Tras desaire de TV Azteca, Linet Puente lanza contundente mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 2022, Linet Puente sufrió un tremendo desaire por parte de TV Azteca, cuando la empresa no la eligió para cubrir Los Oscar, evento al que la conductora de Ventaneando ha acudido de manera anual desde hace mucho tiempo. Esto representó un duro golpe para la colega de Pati Chapoy, quien , fue humillada por Pedro Sola en plena transmisión del show.

Como algunos recordarán, la empresa dirigida por Ricardo Salinas Pliego decidió darle un giro radical a la transmisión anual de los premios de La Academia, por lo que, en aquella ocasión decidieron enviar a otros conductores. Esto fue notado por el tío 'Pedrito', quien no tuvo piedad de Linet y la exhibió en plena emisión de Ventaneando: "Dejen les cuento algo", comenzó a narrar el economista: "Venía yo en el coche, escuchando la radio a Javier Alatorre y de repente escucho la voz de Linet y entonces Linet empieza a platicar de los Oscares, no sé qué, la historia... pues ella ha ido a todos".

Pedro Sola continuó: "Entonces, Javier, muy ingenuamente le dice, 'ay qué padre, ya me imagino el vestido que vas a llevar este año, ¡y Linet no lo desmintió! Y ni siquiera la invitaron". A lo que Puente, con un rostro lleno de incomodidad, declaró: "Pues porque me dio pena desmentirlo, pero bueno, no voy a estar en la transmisión de Azteca, pero sí en la de 'W FM', los invito a que me sigan ahí", señaló la famosa.

A 1 año de esto, Linet Puente le habría dado cachetada con guante blanco a Sola, puesto la conductora de Ventaneando está de regreso como anfitriona en la transmisión de TV Azteca, hecho que la famosa no dejó de presumir a través de su cuenta oficial de Twitter: "¡Así es! Estoy de vuelta en los Oscar muy feliz de compartir con ustedes mi pasión por el cine y experiencia en la materia. Nos vemos el 12 de marzo por Azteca siete".

Esta noticia fue aplaudida por sus fans, quienes parece ser, extrañaron bastante a la famosa en la última transmisión, ya que, la publicación estuvo llena de mensajes de apoyo para ella: "Justo y necesario para ti y para la audiencia... Ya hacía falta alguien con experiencia, con pasión y con humildad para el evento", "Felicidades Linet, nadie mejor que tú, con tanta experiencia. Ahora a elegir ese vestido".

