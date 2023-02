¿Recuerdas a Isabel Madow? Tras 7 años retirada de Televisa, revela que la vetaron por subir 30 kilos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A inicios de los 2000's la actriz y conductora Isabel Madow era una de las estrellas de Televisa con mayor público y más cotizada por los productores debido a que gracias a su increíble físico y belleza siempre logró llamar la atención. Desafortunadamente desde el 2016 dejó de aparecer en la televisión y en una reciente entrevista la mexicana confesó que nadie le quiso dar trabajo luego tras subir 30 kilos por su embarazo.

La también modelo y cantante comenzó su carrera en la empresa de San Ángel al lado de 'Brozo' como parte de su programa El Mañanero donde interpretaba a la secretaria siempre callada del payaso. Años después el conductor fue criticado porque presuntamente Isabel era utilizada como atractivo visual. Además de este noticiero, la mexicana causó mucho revuelo por su participación en el reality Big Brother.

Luego probó suerte en la actuación apareciendo en programas como La Familia Peluche, La Parodia, La Escuelita VIP, Todo incluido, entre otros, y en telenovelas como Alma de Hierro y Corazón salvaje. Uno de los últimos proyectos que hizo Madow en 2016 fue el unitario Como dice el dicho pero luego se retiró de forma definitiva debido a que estaba a punto de dar a luz a su único hjio y su embarazo fue de alto riesgo.

Isabel como 'La Secre'

Este lunes 20 de febrero Isabel reapareció en los medios debido a que brindó una reveladora entrevista a la revista TVyNovelas en la que contó que dejó de trabajar en el mundo del entretenimiento debido a que fue rechazada porque perdió su escultural figura tras parir y subir 30 kilos: "A mí me dejaron de dar trabajo, me dijeron de todo, incluso que era un puerco", explicó a su entrevistador.

Por fortuna, a la mexicana de 49 años no le afectaron todas estas críticas debido a que tenía un muy buen autoestima: "Me afectó laboralmente, y también, el hecho de que te digan que eres un cerdo no está padre. Me costó mucho asimilar que la sociedad te juzga por tener sobrepeso, es muy duro", dijo. Actualmente Isabel ya recuperó su figura de soltera y abrió una página donde vende contenido exclusivo a todos sus fans.

La conocida 'Secretaría de Brozo' también respondió a todos los que aseguran que se ha sometido a cirugías estéticas a lo largo de estos 20 años de carrera y dijo que de ninguna forma esto es real: "A mí lo que me molesta es que digan que me operé, y yo no me he operado nada, solo me levanté el párpado, pero fue sin anestesia ni nada. Me pongo bótox, es lo único, porque no me gustan las arrugas", explicó. Madow también comunicó que lleva 6 años soltera y que prefiere estar muy enfocada en la crianza de su hijo Giorgio.

Isabel subió de peso tras su embarazo

Fuente: Tribuna