Shock en Televisa: Tras años soltera, Érika Buenfil se confiesa sobre amorío con actor 27 años menor

Ciudad de México.- La querida actriz de telenovelas Érika Buenfil se sincera sobre su supuesto romance con un actor 27 años menor tras años de soltería. empezó su carrera en la televisora de San Ángel y participó en telenovelas como Amor en silencio, Marisol, Tres mujeres, Así son ellas, Triunfo del amor, Amores verdaderos, La Gata, Te doy la vida y Vencer el pasado. En 2019, la actriz perdió su contrato de exclusividad en Televisa y aseguró que esto la llevó a caer en una profunda depresión.

Pese a lo duro que fue pasar ese difícil momento, supo reinventarse y empezó a subir videos a la plataforma TikTok, convirtiéndose en la 'Reina del TikTok', ya que durante la pandemia se volvió una de las más populares en el sitio. Y en los últimos días, la actriz ha estado en el ojo del huracán ya que se empezó a especular que tenía un romance con Emmanuel Palomares, actor venezolano que tuvo una relación con la rusa Irina Baeva, actual pareja de Gabriel Soto.

Este rumor desató polémica por los casi 30 años de diferencia que existen entre ambos, ya que el actor tiene 32, mientras que ella 59. El histrión, quien ha actuado en melodramas como Vencer el pasado y actualmente Perdona nuestros pecados, donde también actúa Buenfil, ha declarado que esto es falso y solo siente admiración, cariño y respeto por la actriz, en esta ocasión fue Érika quien rompió el silencio y por primera vez brindó su postura al respecto de estos rumores.

A su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, reporteros la abordaron y al cuestionarla sobre el supuesto romance, ella fue tajante y dijo: "Ay no corazón, ya saben que no, ya saben que no es verdad, ya saben que no es cierto", señaló. Y para subrayar la relación que realmente mantiene con el joven que en su momento sostuvo un romance con Irina Baeva, la famosa protagonista insistió: "Un respeto para Emmanuel, nos llevamos muy bien, somos buenos amigos, buenos compañeros".

Finalmente, al ser interrogada por la posibilidad de que en un futuro pueda haber algo más que una amistad con Palomares, Érika de nueva cuenta fue clara e hizo hincapié en la diferencia de edades. "No, reina, claro que no, puedo ser su mamá, no tengo nada que ver con él", expresó la artista mexicana antes de llegar a la zona de documentación para abordar el avión que la llevaría a Mérida para cumplir con un compromiso laboral.

