Tragedia en Televisa: Ahogada en llanto, Mariana Echeverria revela pérdida de bebé: "Es bien triste"

Ciudad de México.- La famosa presentadora Mariana Echeverria, quien tiene más de 15 años en las filas de Televisa, dejó estremecidos a todos sus admiradores y colegas del medio debido a que hace algunas horas reportó que había perdido un bebé el pasado mes de enero. Visiblemente consternada y entre lágrimas, la también comediante mexicana narró los difíciles momentos que vivió debido a esta pérdida.

Desde el pasado 2022 la integrante de la 'Familia Disfuncional' de Me Caigo de Risa había manifestado su deseo por volver a convertirse en madre luego de que su primer bebé Lucca, fruto de su matrimonio con el futbolista Oscar Jiménez, naciera en octubre del 2020 en plena pandemia. De hecho durante el arranque de grabaciones del programa conducido por Faisy, Mariana dijo que ya tenía un retraso y que probablemente era por el embarazo.

En el reciente video en vivo que realizó a través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz y conductora narró que decidió realizarse una prueba al ver que no le llegaba su periodo y que la casera resultó negativa, sin embargo, al acudir a un laboratorio logró comprobar que sí estaba embarazada y se enteró que tenía seis semanas.

Echeverria trató de organizar una sorpresa para darle esta gran noticia a su marido, con quien contrajo nupcias en el año 2018, pero no pudo lograrlo ya que tuvo un aborto espontáneo: "Llore sí, sí llore, me asusté, sí pero me tomé mi tiempo para asimilarlo y abrazar ese dolor y otra vez no dejarme caer, abrace aún más a mi Lucca y a Oscar y agradecí tenerlos en mi vida , y pues nada a intentarlo otra vez", escribió en su post.

Como era de esperarse de inmediato Mariana recibió cientos de mensajes de apoyo de todos sus admiradores y fans, además de que varios colegas artistas como Andrea Legarreta, Fran Meric, Ferka y más, le hicieron saber que estaban para ella y le desearon pronta resignación. Ahogada en llanto, Mariana relató que se siente muy agradecida de tener con ella a Lucca pues entiende que otras muchas mujeres nunca han podido tener hijos. Asimismo envió un mensaje de apoyo para quienes pasan un proceso similar:

No se rindan, pero si no llegan las cosas pasan por algo, es difícil asimilarlo, pero nosotros vamos a seguir intentando hasta donde mi cuerpo lo permita".

Mariana lloró al hablar de su pérdida

