Tras balear a directora de fotografía, el actor Alec Baldwin sería absuelto de cargos en su contra

Nuevo México, Estados Unidos.- Desde el mes de octubre del año 2021, el actor Alec Baldwin se ha mantenido en medio del ojo del huracán, después de que baleara accidentalmente a la directora de fotografía de la película Rust, Halyna Hutchins. El incidente sucedió mientras el histrión estaba ensayando una escena del filme en la que debía disparar un arma; sin embargo, la presunta pistola de utilería era real, lo que terminó por asestar un tiro letal en la cineasta, mismo que hirió al director Joel Souza, quienes se encontraban en el lugar.

Si bien, el Tribunal del condado de Santa Fe, Nuevo México, lleva más de 1 año lidiando con el caso, hasta el momento no hay ninguna persona detenida por los hechos. Cabe señalar que, el pasado mes de enero, trascendió la noticia de que Baldwin y la supervisora de armería de la cinta, Hannah Gutiérrez-Reed, fueron acusados oficialmente de homicidio involuntario; sin embargo, parece ser que los fiscales cometieron un error, mismo que recién salvó al histrión de ir a la cárcel por 5 años.

Retiran cargos de Alec Baldwin

Resulta ser que Alec y Hannah también fueron acusados de mejora de armas, ley que no entró en vigencia sino hasta siete meses después del accidente. Según algunos informes, este delito se comete cuando una persona amedrenta a otra con un arma, cosa que Baldwin no habría hecho, dado a que se trataba del ensayo de una escena y, en todo caso, dicha reforma no existía en octubre del 2021, por lo que, legalmente ninguno de los dos imputados serían culpables de ello.

Este hecho fue señalado por el abogado de Baldwin, Luke Nikas, quien declaró para el medio Daily Mail: "Los fiscales cometieron un error legal básico al acusar al señor Baldwin bajo una versión del estatuto de mejora de armas de fuego que no existía en la fecha del accidente. Esa versión del estatuto no podría aplicarse a conductas que ocurrieron antes de su promulgación". Ante esta evidencia, el fiscal de distrito de Santa Fe reaccionó:

Para evitar distracciones litigiosas por parte del señor Baldwin y sus abogados, el fiscal de distrito y el fiscal especial han eliminado la mejora del arma de fuego a los cargos de homicidio involuntario en la muerte de Halyna Hutchins en el escenario de la película 'Rust'

Las grabaciones de 'Rust' se reanudarán a 1 año y 4 meses de la muerte de Halyna Hutchins

Esta noticia llega poco menos de una semana después de que la producción revelara que continuarán con la filmación de la cinta, esto bajo el permiso de Matthew Hutchins, esposo de la difunta directora de cámaras. Según información del medio Hollywood Reporter, las grabaciones arrancarán con la presencia del elenco anterior, incluyendo a Alec Baldwin, así como también incluirán la participación de talentos nuevos.

