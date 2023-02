Tras rumores de embarazo, Mhoni Vidente explota y envía mensaje: "Ya dejen de cuestionar mi vida"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mhoni Vidente es conocida por sus predicciones relacionadas con el mundo de la farándula, pero esto no la exime de estar envuelta en uno que otro rumor, tal y como ocurrió en días recientes, cuando sus seguidores comenzaron a cuestionarla sobre un presunto embarazo, esto debido a que tenía un pequeño bulto en el estómago y, para frenar todo de golpe, la pitonisa reaccionó.

De acuerdo con algunos informes, la polémica surgió cuando la famosa se presentó con un vestido corto, color gris y entallado, mismo que, en determinada posición la hacía aparentar una pequeña pancita, casi como de embarazo, por lo que hubo quienes comenzaron a señalar que la vidente de las estrellas se encontraría esperando un bebé, pero nada estaba más lejos de la realidad, cosa que la famosa se encargó de aclarar.

En el clip, que la propia Mhoni publicó en su cuenta oficial de Instagram, se puede apreciar cómo se levanta de su asiento para que su audiencia sea testigo de que, en realidad, no hay ningún bebé ahí: "Mhoni no está embarazada, ni nada por el estilo. Miren, es una pancita normal que se hace cuando (...) No hice la naranjita, ni nada en la mañana, hijos. Y es un vestido, que es un poco cortito y que se va, pero es una pancita de los frijolitos de anoche, ya dejen de estar cuestionando mi vida sexual, señores".

Mhoni Vidente se levanta de su asiento y muestra que no hay embarazo

Por otro lado, es posible que algunos de sus fans desconozcan que, de hecho, Mhoni es una mujer trans, quien comenzó con su proceso de transición de género cuando apenas tenía 14 años de edad, anteriormente, la famosa era conocida como Rafael Martínez, hecho que ella misma explicó durante una ronda de preguntas y respuestas con Elisa Beristain, donde declaró que ahorró 300 dólares para operarse por primera vez.

Voy con el cirujano plástico y le digo que tengo 300 dólares: '¿Qué me alcanzó a operar? ¿Busto o mentón?"

Mhoni declaró tras ello se encargó de juntar dinero suficiente para continuar con su proceso. Según sus declaraciones, lo primero que hicieron fue retirarle su miembro masculino. Por su parte, los fans de la famosa han salido a defenderla en múltiples ocasiones, tal fue el caso de esta última controversia, donde una de sus seguidoras declaró en Instagram; "Hermosa y bella hombre o mujer es un ser humano y no le está haciendo mal a nadie, al contrario nos ayuda y nos informa".

Fuentes: Tribuna