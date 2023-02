Yuridia hunde a TV Azteca y lanza escalofriante mensaje: "Si algo me pasa, ya saben quién fue"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Parece ser que Yuridia y TV Azteca mantienen un guerra sin cuartel, misma que dio inicio después de que Pati Chapoy acudió como invitada al programa del Escorpión Dorado, donde dio a conocer que la cantante sonorense tenía vetado a Ventaneando, luego de que la llamaron "gorda". Tras ello, miles de personas en redes sociales comenzaron a cancelar el show de espectáculos de la empresa del Ajusco, lo que dio paso a que la conductora pidiera disculpas públicas, pero parece ser que el tema está lejos de terminar.

Recientemente, Yuridia realizó una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, donde reaccionó a las declaraciones de la afamada periodista, reconociendo que si bien, durante los 17 años que ella lleva cantando, en ningún momento pensó en darle réplica a los insultos que solía recibir en Ventaneando, pero resaltó el hecho de que, al final del día era un tema que se tenía que hablar de manera abierta: "Quiero que sepan que llevó 17 años cantando y jamás me pasó por la mente darles réplica, jamás quise hablar del tema y no estaba en mis planes hacerlo".

Fotografía de Yuridia en 'La Academia'

Posteriormente, la cantante de Ya te olvidé, procedió a hundir a TV Azteca, resaltando que se trata de una compañía complicada para trabajar: "Son una empresa violenta y se aprovechan de la gente. Yo puedo contar lo que viví, que no he contado ni la mitad, me faltan un chorro de historias por contar". Entre dichas anécdotas, la celebre intérprete de qué agonía reveló que, cuando participó en La Academia, ella junto a Jolette y Mario descubrieron que había cámaras escondidas en las regaderas del baño de mujeres.

Les contaré la historia de cómo nos hicieron firmar el contrate de Azteca. O les contaré la historia de cuando Jolette, Mario y yo descubrimos que había cámaras escondidas en las regaderas del baño de las mujeres en 'La Academia"

Finalmente, la cantante de Amigos, no por favor lanzó un escalofriante mensaje, que de alguna manera le permitió ampararse de cualquier tipo de represalias que algún ejecutivo de la empresa del Ajusco quisiera tomar en contra de ella: "Hay muchas historias... Si algo me pasa, ya saben quién fue", algo que podría tomarse de manera sombría, sobre todo si se toma en cuenta que está esperando a su segundo bebé.

Mientras tanto, parece ser que las criticas hacía Yuridia, por parte del elenco de Ventaneando, no terminarán pronto, ya que, a pesar de que Pati Chapoy se disculpó públicamente, la realidad es que durante la última transmisión del show, Daniel Bisogno, declaró que se quitaría la vida si alguien lo llamaba "gordo", afirmación que es una completa referencia a lo dicho por la intérprete hace ya dos semanas.

Fuentes: Tribuna