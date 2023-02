¿Adiós a los Aguilar? Tras escándalos de Ángela, Jaripeo sin Fronteras vende pocos boletos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos dos meses, la denominada princesa del regional mexicano, Ángela Aguilar ha estado bajo el ojo del huracán, una y otra vez. El primer escándalo llegó el pasado 18 de diciembre cuando publicó en Instagram una fotografía de ella misma apoyando a la selección de Argentina durante la Copa del Mundo en Qatar. En aquel momento, muchos de sus fans comenzaron a insultarla por declararse 25 por ciento argentina.

El segundo golpe a la cantante de Ahí donde me ven llegó cuando los medios aseguraron que su concierto en Chiapas, a principios de este 2023, tuvo poca recepción e incluso hubo quienes dijeron que la familia Aguilar estuvo obsequiando juguetes para que la gente se acercara, pero esto habría dado pocos resultados. Finalmente, hace algunas semanas comenzaron a circular fotografías y videos íntimos que, presuntamente, pertenecían a Ángela, aunque más tarde se supo que todo se trataba de fotomontajes.

La familia Aguilar tendría problemas para vender los boletos de Jaripeo sin Fronteras

Si bien, en estos días, todo parecía indicar que las cosas comenzaban a mejorar para la intérprete de Qué agonía, por el lanzamiento de su línea de perfumes, así como su presentación con la Reina Sofía, en España. La realidad es que en México, todo podría ser muy diferente. Como ya algunos sabrán, Pepe Aguilar anunció que tanto él, como sus hijos se presentarían su Jaripeo Sin Fronteras en la Plaza de Toros México, y aunque se han mostrado muy alegres con el tema en sus redes sociales, en los números todo sería distinto.

De acuerdo con información de Joel O'Farril, de Fórmula Espectacular, parece ser que los fans aún no perdonan a la cantante de 19 años, así como a su familia, porqué no han vendido los boletos esperados para el show: "Lo que me estaban contando, fuentes confiables, es cómo va la venta de boletos y la verdad es que no va tan bien", relató el comunicador y es que, parece ser que la familia de la música regional solo ha vendido 6 mil entradas, cosa que resulta alarmante porque el recinto tiene capacidad para 40 mil o 44 mil personas.

O'Farril continuó su relató asegurando que los ejecutivos del sitio se sentían preocupados por este resultado inesperado: "Es muy poco, decir, (han vendido) un poquito más del 10 por ciento. Tiene la ventaja de que tiene casi tres semanas, más y en este tipo de espectáculos el público espera hasta el último para comprar, pero de principio, los ejecutivos están un poquito preocupados porque son seis mil localidades y deben ser 12,13 por ciento de la capacidad total de México". Hasta ahora, ninguno de los Aguilar ha comentado nada al respecto.

