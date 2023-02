¿Adiós RBD? Maite Perroni confiesa 'problemas de salud' por embarazo y da fuerte noticia sobre gira

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace varias horas la querida actriz y cantante Maite Perroni apareció por primera vez ante los medios de comunicación con su pancita de embarazo y accedió a hablar como nunca antes acerca de la espera de su primer bebé. Como se sabe, la exestrella de Televisa se encuentra a solo un par de meses de dar a luz al hijo que procreó junto al conocido productor de televisión, Andrés Tovar.

Reporteros del matutino Venga la Alegría y otros medios captaron a la mexicana de 39 años caminando por el Aeropuerto de la CDMX y de inmediato se acercaron a preguntarle sobre porqué espero tanto tiempo para compartir la buena nueva: "La verdad es una felicidad muy grande, ya es una realidad, al principio no lo podíamos compartir porque había que esperar el tiempo correspondiente para dar la noticia", contestó Perroni.

Asimismo, la protagonista de telenovelas como Rebelde, Triunfo del amor, Cuidado con el ángel, Cachito de cielo y La gata contó que ella y su esposo se quisieron esperar tantas semanas para hablar del embarazo porque querían tener la certeza de que todo estuviera bien y ahora ya están ansioso por tener a su pequeña en casa: "Muy felices, estamos ilusionados, ya deseando poder besarla, abrazarla, llenarla de mucho amor", contó.

Maite aclaró que de momento no tienen el nombre de su bebé y confesó que fue Andrés quien ha tenido más malestares por el embarazo, pero por fortuna ya se encuentra bien: "Ha sido un embarazo increíble, me he sentido súper bien, sin malestares... yo he estado bastante bien, lo único es que tenía un sueño impresionante, él sí antojos, náuseas, todo, a él fue al que más le dio", relató ante las cámaras del programa Hoy.

Y respecto a la gira de conciertos que hará con sus excompañeros de RBD, la oriunda de la CDMX explicó que ya llevan 46 fechas confirmadas alrededor del mundo, lo cual la tiene muy contenta: "Estamos felices, teníamos 20 tantos shows al inicio, ya pudimos confirmar 3 shows en Colombia, ha sido increíble, la gente no deja de sorprendernos", declaró. En el foro de Hoy su amigo Jorge Ugalde descartó que Maite vaya a dejar la gira de RBD pues asegura que ya está "próxima" a dar a luz, mientras que los conciertos arrancan a finales de agosto.

