Culpan a Florinda Meza porque Televisa dejó de transmitir 'El Chavo del 8'; ella se defiende

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, es posible que, actualmente, existan varios mexicanos que tengan sentimientos encontrados con los programas de Roberto Gómez Bolaños, esto no exenta el hecho de que sus shows como La vecindad del Chavo, El Chapulín Colorado, El doctor Chapatín, entre otros, tuvieron una gran recepción en gran parte de Latinoamérica, al grado en el que aún a la fecha hay varios fans que exigen la retransmisión del programa, tal y como ocurrió el día de hoy.

Resulta ser que este martes, 21 de febrero, se celebraba el cumpleaños en vida de Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito', hecho que no fue olvidado por su viuda, Florinda Meza, quien durante la mañana de hoy, compartió una conmovedora publicación en honor a su esposo: "Feliz cumpleaños, mi Rober. 94 años de luz y alegría. Bendita tu vida. Te amo", señaló la estrella de El Chanfle y Una dulce familia.

Mensaje de Florinda Meza a 'Chespirito'

Y aunque varios de sus seguidores comenzaron a replicar el mensaje y le desearon feliz cumpleaños a Bolaños, la realidad es que no todos se encontraban en la misma sintonía. Uno de los usuarios de Twitter decidió encarar a Florinda y le exigió que devolviera los shows de 'Chespirito' en la televisión: "Pon ya a Chespirito y todos los personajes en Colombia. No es justo no disfrutar de ellos por temas monetarios. Esa no creo que haya sido la idea de Roberto".

Fan encara a Florinda Meza, pero ella se defiende

Sin embargo, Florinda Meza no se quedó callada y le respondió al inconforme, señalando que ella no había tenido la culpa de la cancelación de los programas de su marido y señaló como el causante directo al hijo de Roberto Gómez Bolaños, Roberto Gómez Fernández: "Es lo que más deseo. No tuve nada que ver en que los dejaran de transmitir. Televisa y el hijo de Roberto tienen que llegar a un acuerdo. Ustedes, el público, tienen que pedir que vuelvan los programas, para que esto suceda pronto. Gracias por querer a mi Rober y a su legado".

De acuerdo con algunos informes, los programas de 'Chespirito' dejaron de transmitirse en cerca de 20 países desde finales del mes de junio del 2020, hecho que fue anunciado precisamente por Roberto Jr., a través de su cuenta de Twitter. De acuerdo con algunos datos, el motivo de esto fue por una disputa entre Televisa, quienes son dueños del show y la familia de Gómez Bolaños, quienes cuentan con los derechos de los personajes.

Fuentes: Tribuna