Daniel Riolobos, exalumno de 'La Academia', tacha de asesina a Magda Rodríguez y Escalona explota

Ciudad de México.- Hace unos momentos la conductora y actriz Andrea Escalona platicó con la prensa a la salida de Televisa para responder a las delicadas acusaciones que ha hecho el exacadémico Daniel Riolobos en su contra, en contra de su tía Andrea Rodríguez Doria y de su fallecida madre Magda Rodríguez, a quien incluso tachó de asesina. La joven famosa respondió tajante al cantante y le pidió no meterse con la memoria de su mamá.

Desde la tarde de ayer lunes 21 de febrero el exconcursante de La Academia Bincentenario utilizó su cuenta de Twitter para hacer graves acusaciones en contra de la fallecida productora, de TV Azteca e incluso de la producción del matutino Hoy: "Les voy a contar todas las tranzas que hacía @magdaproducer y sus secuaces. Y toda la mierda y falsedad que hace@Azteca con @LaAcademiaMex", escribió.

Luego Daniel, quien ha estado en centros de rehabilitación por adicciones, señaló que Magda era la culpable de la muerte de su madre, quien falleció hace 12 años luego de haber estado en un concierto de La Academia: "Me preguntan los medios que si @magdaproducer mató a mi madre. La respuesta es #si. Y ahora su hermana y su pinc... hija asquer... manejan @programa_hoy. Que Dios las perdone #asesinas", añadió.

Daniel arremetió contra Magda, TV Azteca y 'La Academia'

A su salida de las instalaciones de San Ángel, Escalona detuvo su auto para platicar con los reporteros acerca de estas declaraciones y por supuesto que las desmintió: "Sin comentarios, ustedes conocían a Magda, siempre les dio la cara, siempre fue muy honesta con ustedes, lo único que ha hecho Magda es ser una mujer súper trabajadora, al igual que Andrea (su tía), siempre han tenido la cara súper en alto", expresó en tono serio.

Posteriormente los reporteros le explicaron que Daniel acusa a la exproductora de La Academia de no haberle dado atención médica a su madre cuando tuvo una crisis de salud al aire en este reality y ella aseguró que Magdita no tiene la culpa de su muerte: "Lo que hizo Magda fue llevar a la mamá al hospital, atenderlo a él... no se vale decir esas cosas, difamar a alguien que no se puede defender, yo creo que sí deberíamos tomar cartas legales".

Luego la presentadora confesó que había bloqueado a Daniel porque la comenzó a insultar sin sentido y hasta le dijo "perra". Andy aseguró que a ella le pueden decir cualquier cosa pero lo que sí la hizo estallar fue que hablara mal de Magda: "Eso me da coraje, a mí dime perra, manita, pero de Magda que no se pueda defender", expresó y siguió hablando maravillas de su fallecida madre: "Es una mujer que siempre me educó y me enseñó a estar por la derecha, lo único que hizo fue darle una oportunidad a este cuate".

Ya para finalizar, la exactriz de TV Azteca le pidió a los miembros de la prensa no seguir dándole foco a Riolobos pues es lo único que quiere y señaló que tuvo mucho tiempo para señalar a Rodríguez de estas fuertes acusaciones, pero no entiende porqué lo hace hasta ahora que ella ya no vive: "No le quiero dar bola y le quiero pedir también a ustedes que no le den bola a gente que no lo merece, no sé lo que esté pasando él", dijo molesta.

