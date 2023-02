De no creer: Líder religioso asegura que Beyoncé es una 'bruja'; conciertos son para 'robar almas'

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Si de famosos e ícenos de la industria musical hablamos, una de las más relevantes es la cantante Beyoncé quien durante la pasada entrega de los Premios Grammy se consolidó como la artista con más agarrones a lo largo de su carrera y no es para menos, pues además de haber arrasado como solista, ya era famosa desde su paso por la agrupación Destiny's Child, la cual no hizo más que catapultarla. No obstante, para una líder religiosa todo lo que ha acontecido a la esposa del productor Jay Z no es por talento o trabajo constante, sino por otros motivos más turbios.

De acuerdo a las recientes declaraciones de Tiphani Montgomery, una mujer de 40 años y quien además se desempeña como pastor de una iglesia, la intérprete de Single Ladies, Halo, Cuff It o Crazy in love por mencionar algunos de sus éxitos, es una bruja y como tal, debe ser denunciada ante las autoridades eclesiásticas.

La mujer no solo criticó a la cantante por presuntamente ser una bruja, sino que además arremetió contra la comunidad cristiana pues según su postura, acudir a un concierto de la antes mencionada siendo miembro de la comunidad religiosa, es faltarle a Jesucristo, lo que de inmediato ha generado polémica en redes sociales ya que según lo expuso la pastor, es una forma de entregarle el alma y traicionar a la Iglesia.

Tiphani Montgomery. Foto: Captura de pantalla

Cabe destacar que desde hace mucho tiempo, han surgido en redes sociales teorías conspirativas respecto a que Beyoncé y su esposo son parte de los denominados 'Illuminati'; sin embargo, para Tiphani Montgomery además, cada concierto que la cantante de 41 años de edad ofrece es una forma de demostrar que cuenta con aquelarres de brujas, lo que resulta más alarmante pues en el caso de la famosa, no es uno pequeño sino que hace todo a escalas mayores.

"Cuando una bruja tiene un aquelarre, normalmente es algo pequeño. Los aquelarres de brujas son normalmente de tres a siete personas. Cuando se convierte en miles se llama colmena. ¿Todos ustedes son parte de esa señora Beyhive? ¿Y te llamas cristiano? ", aseveró.

Internautas recordaron que en el pasado, Tiphani Montgomery había publicado en redes sociales ser fanática de Beyoncé, incluso llegó a hacer algunos post respecto al tema Why don't you love me del que dijo estar muy enganchada no obstante, tras estas declaraciones todo lo referente a la famosa o sus temas fueron eliminados, especialmente las fotografías donde había acudido a un concierto en 2014.

Foto: Instagram

Al ser cuestionada sobre su reciente postura contra la máxima ganadora del Grammy, la pastor solo se remitió a decir que en el pasado, ella también estaba perdida pero en 2015 enmendó el camino, por lo que insistió llamando a los cristianos a denunciar a la presunta 'bruja' y además seguir sus pasos. Hasta ahora, ni Beyoncé o Jay Z se han pronunciado al respecto pero quizá omitan hablar sobre el tema.

Por ahora, la única que ha denunciado a Tiphani Montgomery es la cantante Michelle Williams con quien Beyoncé participó en la agrupación Destiny’s Child, la cual manifestó en un video publicado en Instagram que: "Estoy viendo muchas cosas que pasan, cosas que se dicen, específicamente sobre artistas, específicamente sobre artistas con los que incluso tengo relaciones, artistas que conozco fuera del escenario (:..) Sé que no es mi misión enviar a los artistas al infierno y decir que caerían muertos. El diablo es una mentira".

Fuente: Tribuna