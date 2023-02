¡Enfurecida! Irina Baeva reacciona a 'infidelidad' de Gabriel Soto con Sara Corrales en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Molesta y tajante, la actriz rusa Irina Baeva rompió el silencio sobre el presunto complot que habrían planeado la exesposa de Gabriel Soto Geraldine Bazán y la colombiana Sara Corrales para separarlos. Luego de que la conductora de Venga la Alegría Flor Rubio revelara que Laura Zapata habría descubierto románticos mensajes del galán de Televisa a Sara, Irina estalla ante la prensa y tiene contundente reacción.

Y es que luego de que Soto y Corrales compartieran créditos dentro de la telenovela Mi camino es amarte, surgieron rumores de que habría un romance entre ellos luego de que él e Irina se mostraran distanciados y cancelaran varias veces su boda. Aunque han intentado negar que se hayan separado y que su compromiso se haya acabado, los rumores han continuado fuertes. Y ahora la actriz rusa, a su llegada en el aeropuerto de la Ciudad de México, fue interrogada por los periodistas sobre estas especulaciones.

Molesta y con paso apresurado, señaló: "Sin ningún comentario al respecto, todas las preguntas que tienen que hacer ustedes ahora sí que es a las fuentes confiables, a los amigos de los amigos, a todos los que cuentan de sus cosas, yo no tengo nada que ver", dijo para Venga la Alegría. Ante la insistencia de la prensa, la actriz de Soltero con hijas y El Dragón declaró que por su parte ha decidido no brindar ningún tipo de mensaje mientras sea relacionada con este tipo de información.

"Muchas gracias, no tengo nada qué responder al respecto, ahora sí que todas las preguntas para sus fuentes confiables, para el amigo del amigo, en ningún momento te acostumbras, porque finalmente también es parte de nuestro trabajo, mira como les dije la vez pasada, no es que te acostumbres a ese tipo de notas, lo que pasa es que en algún momento llegas a entender que es parte del trabajo de la gente, entiendo que es parte de su chamba, pero simplemente a estas alturas del partido, como ya les dije la vez pasada, yo ya elijo no ser parte de este juego de dimes y diretes, porque la verdad es que prefiero invertir mi energía en otras cosas".

Finalmente, Irina aseguró que está cansada de este tipo de noticias y no brindará más declaraciones al respecto: "Muchas gracias, les agradezco su interés, todas las preguntas de los chismes, todo lo que ustedes quieran saber, les vuelvo a repetir, no les voy a comentar nada porque de verdad, todas esas preguntas son para sus fuentes confiables, para el amigo del amigo, para la gente que lo cuenta y que lo platica, de verdad, yo ya escojo ya no ser parte de este juego de dimes y diretes, ya no hablemos de chismes, hablemos de cosas productivas, de cosas que sumen", finalizó.

Fuente: Tribuna