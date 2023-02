Horóscopos de Mhoni Vidente para hoy, martes 21 de febrero: Predicciones del día según tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Luna Nueva en Piscis sigue afectando a los signos zodiacales en estos días. Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa del mundo de los espectáculos, te dice cuál será tu fortuna en los horóscopos de hoy, martes 21 de febrero del 2023, los cuales incluyen las predicciones en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota!

Aries

Este día te darás cuenta de que hay mucha gente interesada en tu trabajo y en la forma en la que te expresas. Aprovecha estas oportunidades para abrirte nuevas puertas en el mundo laboral. El día es tuyo.

Tauro

Un familiar está pasando por un mal momento y te toca demostrar que eres confiable y empático. No a los demás, sino a ti mismo. Escucha y sé compasivo al momento de dar opiniones, pues la gente sufre.

Géminis

Le enviarás un mensaje muy tierno a una persona de tu pasado, debido a que no has dejado de pensar en ella. Quizá no te responda, pero está bien. Le tienes cariño y es posible que se reencuentren.

Cáncer

Pon atención a tu entorno, pues los astros te enviarán un mensaje para que encuentres tu nuevo camino profesional. Serás muy feliz si aceptas que tienes ganas de enamorarte de alguien cercano. No tengas miedo.

Leo

En temas de salud, querido Leo, es clave que organices unas vacaciones, ya que trabajaste mucho en estos días y andas con los ánimos bajos. También, el exceso de actividades estresantes podría enfermarte. Mucho ojo.

Virgo

Te darás cuenta de que en realidad te está yendo muy bien en el trabajo. Tus jefes están muy contentos con tu desempeño y creen en lo responsable que eres. No detengas este ritmo, pronto alcanzarás tus metas.

Libra

Tienes ganas de empezar un nuevo negocio, pero no cuentas con el efectivo necesario para echarlo a andar, así que tendrás que esperar un poco más. Esta es una señal para que planifiques bien cada posible escenario.

Escorpio

Debes entender que la vida no es lineal, esta siempre está cambiando, y te puede llenar de sorpresas. Por esta y muchas otras razones debes empezar a gozar del presente. Verás que el Universo tiene algo lindo para ti.

Sagitario

No debes prolongar más el cuidado de tu salud física. Basta con que hagas más ejercicio o busques alimentos más nutritivos. Tu cuerpo te lo agradecerá y tu estado de ánimo mejorará mucho, confía en este mensaje.

Capricornio

Quizá pienses que la vida es muy dura en ocasiones, querido Capricornio, pero la verdad es que no te has sentado a ver el lado positivo de las cosas. Reflexiona a solas sobre todo lo que has logrado, y verás que el Universo ha sido noble contigo.

Acuario

Recordarás a una persona del pasado, sin embargo, sabes que no era para ti y que lo mejor fue cerrar en ciclo de una vez por todas. Agradece las enseñanzas del pasado, pero no te claves, porque lo importante es seguir.

Piscis

Tienes muy mala salud para estos días, querido Piscis, así que los astros te recomiendan que descanses, que te tomes las cosas con calma y que atiendas todas tus necesidades. Recuerda no comer en la calle.

Fuente: Tribuna