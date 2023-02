Juan Osorio hace íntima revelación de su romance y famosa se burla de él: "El chiste se cuenta solo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana de este martes, 21 de febrero, se publicó, a través de TV Notas, una entrevista de Juan Osorio, donde el productor de Televisa destapó algunos detalles íntimos acerca de su relación amorosa con la actriz, Eva Daniela, quien es 37 años menor que el padre de Emilio Osorio. Sin embargo, las cosas que declaró provocaron las burlas de una afamada periodista, quien no reparó en comentar sobre el tema, de manera irónica en Twitter.

Resulta ser que, durante la entrevista de la revista de espectáculos, cuestionaron al productor de Velo de Novia y La Herencia si aún mantenía una relación de "manita sudada" con Eva, a lo que el hombre de 65 años respondió: "Sí (...) Es que adoro a su familia, entonces no me interesa, tengo que llevarlo despacio para que realmente ella disfrute el día de su boda y yo lo disfrute también, es algo que quiero vivirlo, entonces va a ser así".

Juan Osorio y Eva Daniela se casarán para el próximo 2024

Incrédulo, el entrevistador decidió enfatizar con su pregunta y lo cuestionó si aún no había intimado con Eva, a lo que Juan respondió: "No, no puede ser. Además te voy a decir una cosa; vino la pandemia, estuve mal de salud, entonces no, todo a su tiempo y a parte no me interesa, lo disfruta mucho, hay magia". Previo a esto, el exesposo de Niurka Marcos reveló que en este 2023 pretende darle el anillo de compromiso a su novia y planea que la boda ocurra en el 2024.

Como era de esperarse, muchas personas leyeron la entrevista de TV Notas, entre ellas se encuentra la escritora y periodista, Claudia Icaza, quien alrededor de las 11:00 horas del día de hoy utilizó su cuenta oficial de Twitter para burlarse del productor de El último rey: El hijo del pueblo al declarar: "Que juan Osorio sostiene un romance de 'manita sudad' con su joven pareja... El chiste se cuenta solo".

Claudia Icaza se burla de Juan Osorio

Créditos: Twitter @ladeicaza

Cabe señalar que la relación entre Eva y Juan Osorio ha sido sumamente criticada por los internautas, quienes señalan que cuando el productor se encontraba envuelto en su escandalosa separación de Niurka, Daniela apenas estaría cursando los primeros años de la primaria o quizás los últimos del jardín del niños, mientras que algunos más apuntan a que el productor parece el abuelo de la histrionista.

Fuentes: Tribuna