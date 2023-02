La TV, de luto: Hallan muerto a joven actor tras padecer depresión; aterra su última FOTO con vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo de la farándula está de luto tras el fallecimiento de un querido actor a los 28 años de edad. Se trata de Jansen Panettiere, hermano de la actriz Hayden Panettiere. El histrión, quien trabajó en series de televisión y como actor de doblaje, fue encontrado sin vida en su casa este fin de semana y las causas de su muerte aún se desconocen. Según informes, el joven no padecía alguna enfermedad física, pero sí tenía problemas de ansiedad y depresión.

De acuerdo con varios portales, el joven histrión fue encontrado muerto en su residencia luego de que autoridades acudieran al lugar y hallaran sus restos, aunque se descarta una muerte violenta. El medio Daily Mail señaló que la familia está destrozada no solo porque el deceso ha sido muy inesperado, sino porque Hayden consideraba a su hermano como "su mejor amigo". Jansen actuó en series como Blue Clues, Even Stevens y tuvo un pequeño papel en la sitcom Hope & Faith.

Jansen y Hayden Panettiere

Por otro lado, protagonizó junto a su hermana el drama Colors of Love y la exitosa serie The Walking Dead. Con el tiempo, se desarrolló como actor de doblaje en cintas como Ice Age 2, Now Taut’s y Robots. Uno de sus últimos papeles fue en la cinta Love and Love Not, de 2022, aunque en los últimos años se había retirado del mundo del espectáculo. Según informes, el joven se dedicaba a pintar como una manera de afrontar sus problemas de ansiedad y depresión.

"Pinto mis problemas. Me da una sensación de que tengo un propósito", declaró en una ocasión. Él y Hayden tenían una relación muy cercana que se veía reflejada en redes sociales pues hace apenas unas semanas el actor compartió una fotografía junto a la actriz donde aparece ella cortándole el pelo mientras él voltea a la cámara sonriente: "No es el primer corte de pelo que intenta", escribió en la publicación.

Jansen Panettiere (QEPD)

La última fotografía del actor, publicada en su cuenta de Instagram el pasado 6 de febrero, lo muestra sonriente con su novia, posando junto a una pared de graffiti. Como se recordará, Hayden Panettiere, de 33 años, es una reconocida actriz quien es mejor recordada por conocida por interpretar a 'Claire Beneet' en la serie Héroes y a 'Juliette Barnes' en Nashville, entre muchos otros papeles.

Instagram @jpanettiere

Fuente: Tribuna