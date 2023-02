"Payaso": Geraldine Bazán explota y confirman que Gabriel Soto engañó a Irina Baeva con actriz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Nuevamente, la polémica persigue a la actriz de Televisa Geraldine Bazán luego de que hace años se divorciara del galán de telenovelas Gabriel Soto por una presunta infidelidad con Irina Baeva. Y es que hace algunos días, una revista publicó que Bazán presuntamente había organizado un complot con la actriz Sara Corrales (señalada por ser la tercera en discordia en su relación con la rusa) para separar a la pareja, aprovechando que Sara trabajó con él en el melodrama Mi Camino es Amarte.

A su llegada al Aeropuerto de la CDMX, Geraldine Bazán se dijo asombrada y molesta por el rumor que aseguraba que ella participó en un supuesto complot junto a Sara para separar a su exesposo de Irina Baeva, aprovechando que especulaciones sobre su ruptura no han cesado. Tajante, Geraldine señaló en entrevista para el matutino Venga la Alegría que no es agradable que la involucren en temas relacionados con el padre de sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, pues ambos terminaron su romance hace años.

"Al principio sí me sorprendió y me shockeó un poco porque ese es un tema con el que yo no tengo que ver hace muchísimos años, entonces que me involucren a mí, pues si no es agradable ¿no?, que te involucren en algo así", señaló. Sin ocultar el enojo que le producen las falsas noticias, Bazán agradeció que las personas no hayan creído en ese tipo de rumores: "A ver, pareciera que el payaso de circo quiere hacer creer que todos somos de su condición", señaló en TV Azteca.

Y añadió: "Al público ya no se le engaña tan fácilmente, todos sabemos que es una nota orquestada, entonces al final lo único que tengo qué decir y lo más importante es que a mí me da mucho gusto que el público es muy inteligente y sabe quién es quién", manifestó. Por último, la artista de 40 años destacó que ya no le afecta en lo absoluto este tipo de información en su contra. "A mí no me hace daño porque sé que no es verdad, y lo más importante es que el público es inteligente y sabe quién es quién".

Finalmente, quien dio la estocada final fue la conductora Flor Rubio, quien reveló que presuntamente Laura Zapata, quien trabajó con Soto en una película, habría descubierto los mensajes del histrión a Corrales: "En el programa Chisme No Like alguien habló con Laura Zapata que está en Colombia y Zapata que está con Sara Corrales, dijo que ella sabe que Gabriel estaba enamorado de Sara, que ya vio los mensajes en donde Gabriel se refería a Sara como 'mi amor'", ventiló.

Sara Corrales

"Es una cosa bien oscura que Gabriel no quiso reconocer en el aeropuerto, pero de que sucedió sucedió. ¿Qué está pasando? No sé... si ya se reconcilió con Irina o no", comentó Flor, dejando entrever que todo apunta a que algo sí habría pasado entre Sara y Soto, sin embargo, no pudo confirmar si es verdad que sigue en pie su compromiso con Baeva o si simplemente no han admitido públicamente que todo terminó por un supuesto contrato publicitario.

