Pleito en TV Azteca: Aseguran que chef Betty dejó 'MasterChef México' porque volverá el chef Herrera

Ciudad de México.- Hace algunas horas la querida chef Betty Vázquez confirmó que había decidido renunciar al reality MasterChef luego de 11 temporadas como jueza y 8 años activa en TV Azteca y ahora se ha empezado a especular que todo se debe al regreso de una persona no grata para ella: el chef Adrián Herrera. Como se recordará, ha existido el rumor de que él le hizo bullying a la carismática cocinera.

La tarde de ayer lunes mediante su cuenta de Instagram, Betty lanzó un breve comunicado de prensa luego de que se comenzara a especular que los ejecutivos del Ajusco la habían despedido a ella y a Tatiana, José Ramón Castillo y Pablo Albuerne, pero dijo que en realidad tomó la decisión de salir por voluntad propia y "motivos personales". Además declaró su total agradecimiento a sus exjefes de la televisora y compañeros.

Aunque no aclaró el motivo exacto de su renuncia, la influencer de espectáculos La Comadrita acaba de sacar a la luz que su decisión de no continuar en MasterChef es porque los encargados del reality le volvieron a dar trabajo al chef Herrera: "La Chef Betty estaba contemplada ya que la idea era regresar a la alineación original de chefs, pero ella se negó y fue así que presentó su renuncia, no quería convivir más con Herrera", escribió en Twitter.

La experta en realitys añadió que la originaria de Nayarit manifestó que no quería trabajar con el chef nacido en Coahuila porque "en el pasado se había portado muy grosero con ella y con parte de la producción". Supuestamente Adrián "está contratado desde el mes de enero" y ya es un hecho que "él va a regresar la próxima temporada" del reality de cocina del Canal Azteca Uno. Hasta el momento se desconocen los nombres de los otros jueces que serán parte de la nueva etapa de MasterChef.

Como se recordará, el año pasado el conductor Pedro Sola ventiló en una transmisión del programa Ventaneando que el chef José Ramón Castillo les había confesado que la chef Betty fue víctima de muy malos tratos cuando Herrera y el chef Benito Molina eran parte del reality. De inmediato Adrián pidió réplica ante esta acusación y negó haberle hecho bullying a su excompañera: "Nunca insulté ni me referí de esa manera a la Chef Betty", dijo en sus redes.

