Se viene nuevo golpe para Piqué: Shakira sacude a Instagram con tremenda revelación

Barranquilla, Colombia.- No cabe duda que desde el pasado mes de junio, Shakira y Piqué no han parado de dar de qué hablar, esto tras su mediática separación, misma que ocurrió por la infidelidad del atleta hacia la originaria de Barranquillas, motivo por el que la colombiana decidió desahogar todo el dolor que sentía al escribir y lanzar canciones que rápidamente se convierten en las más escuchadas.

La primera fue Te Felicito, tema que, en aquel entonces ya se intuía que podía estar dirigido a Piqué, dado a sus reveladoras letras: "Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso". El segundo tema fue Monotonía, donde Shakira mostró su lado más vulnerable y dejó en claro cuánto lo dolió la traición del padre de sus hijos: "No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría".

Sin embargo, la canción que vino a cambiar todo fue la colaboración que hizo con Bizarrap Session Music #53, en donde directamente mencionó los nombres de Piqué y la tercera en discordia, Clara Chía. En esta última canción, la famosa mostró toda la furia que sentía hacia la traición de su expareja e incluso se abrió un fuerte debate en Internet, entre los usuarios de Casio y Twingo, motivo por el que Gerard se dejó ver con un reloj de dicha marca, cosa que se volvió viral.

Bajo este contexto, este martes, 21 de febrero, la colombiana reveló que estaba preparando un nuevo golpe para Piqué, ¿cómo? Resulta ser que su nueva canción TQG (Te Quedé Grande) ya cuenta con fecha de estreno. Este nuevo tema lo interpretará junto a su compatriota Karol G, en el que ambas hablarán sobre sus decepciones amorosas, Shakira con Piqué y G con Anuel AA, cosa que fue confirmada el pasado 18 de febrero en Hoy Día, canal de Telemundo.

De acuerdo con información de la cuenta oficial de Karol G, la canción se estrenará a la media noche del 24 de febrero: "Sabemos que lo estaban esperando y aquí estamos", declaró la intérprete de temas como Gatúbela, Bichota, Provenza y Don't Be Shy. Según se sabe, esta canción será una balada en tono menor, con inclinaciones al género urbano, tal y como ha venido haciendo Shakira en sus últimas producciones.

Fuentes: Tribuna