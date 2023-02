Tiene cáncer: Tras 8 años en Televisa, Danilo Carrera abandona las telenovelas por esta dura razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor Danilo Carrera dejó en shock a sus millones de admiradores y fans debido a que hace algunas horas confirmó que abandona Televisa y que se retira de las telenovelas hasta nuevo aviso. Asimismo el también modelo ecuatoriano de 34 años anunció que dejará México para irse a vivir con su familia y estar cerca de su madre, quien actualmente está luchando contra el cáncer.

El oriundo de Guayaquil, Ecuador, explicó en entrevista exclusiva con reporteros de TVNotas que abandonará su carrera en la actuación cuando finalice las grabaciones del melodrama El Amor Invencible en los próximos meses. Danilo comenzó su carrera con pequeños papeles en películas y actuando en la serie Relaciones peligrosas de Telemundo. Luego protagonizó Grachi, una novela juvenil producida por Nickelodeon.

Mientras que su primer proyecto en la televisora de San Ángel fue hace 8 años y se trató del melodrama Pasión y poder. Luego de varios proyectos consiguió exclusividad y empezó a tener papeles más importantes en el canal hasta llegar a protagonista. Algunas de sus novelas son Sin rastro de ti, La doble vida de Estela Carrillo, Vencer el miedo, Hijas de la Luna, Quererlo Todo, Contigo sí, Vencer la Ausencia, entre otras.

Tras consolidarse como una de las máximas estrellas de Televisa, ahora el exnovio de Michelle Renaud está decidido a abandonar la pantalla para cumplir otras metas tanto personales como laborales: "Quiero vivir una vida en la que sea padre, esposo, hermano e hijo, recuperar eso; y producir, escribir, hacer música... quiero una vida llena, que valga por cien vidas; no quiero quedarme en Danilo Carrera, el actor", declaró a TVNotas.

Carrera asegura que aunque ser artista le ha dado muchas satisfacciones, también hay cosas de su trabajo que no le agradan: "Esta carrera te da muchas cosas, pero te quita otras, y cuando yo salgo del set, quiero tener una vida privada, de familia, donde no haya nadie opinando, que sea solo mía". Luego el actor admitió que se irá a vivir a Estados Unidos con su familia para estar con su madre, Elsita Huerta, quien lamentablemente está enferma de cáncer.

Fuente: Internet

Es una mujer superfuerte y va a salir adelante, y yo voy a estar ahí para acompañarla, es la prioridad en mi vida, así que voy a estar con ella tan pronto termine los proyectos que tengo aquí; voy a dejar aquí todo, mi vida completa, que me va a doler por irme con ella", dijo seguro.

Y cuando los reporteros le preguntaron sobre si pronto se casará con su misteriosa novia y si tendrá hijos, Danilo respondió tajante: "Cuando pase eso, no se van a enterar, porque es algo mío, no quiero compartirlo con nadie, quiero dejarlo para mí". Sí, el galán ecuatoriano asegura que no compartirá ningún aspecto de su vida privada y sentimental. Para finalizar, también se le preguntó del tiempo que estará alejado de la pantalla y así respondió:

No lo sé, será el tiempo que me tenga que tomar, regresaré cuando tenga que regresar; pueden ser años, pero sí quiero desconectarme totalmente".

Danilo dio a entender que estaba comprometido

Fuente: Tribuna