Tragedia en Televisa: Atropellan a Rafael Araneda en Miami; quedó inconsciente y no puede caminar

Miami, Florida.- El querido presentador Rafael Araneda, quien ha trabajado tanto para TV Azteca como para Televisa, tiene muy preocupados a sus miles de admiradores y fans debido a que se reportó que fue atropellado por un automovilista en la zona metropolitana de Miami. Fue su esposa Marcela Vacarezza quien contó todos los detalles, revelando que el famoso quedó inconsciente y que tiene dificultades para caminar.

La tarde de ayer lunes 20 de febrero el artista originario de Chile no se presentó a trabajar en el reality Enamorándonos USA, de Unimás, y esto despertó la preocupación de todos los televidentes, por lo que más tarde se supo que la razón de su ausencia era el accidente. Se sabe que todo ocurrió en Weston, Florida cuando el conductor paseaba en su bicicleta y fue arrollado por un automovilista entre las calles Indian Trace y Saddle Club.

Marcela comentó que el expresentador de La Academia le llamó para informarle sobre la situación pero debido a la contusión él no recuerda nada: "Él no se acuerda que me llamó... Rafael iba en bicicleta por la calle y un tipo se pasó un disco de 'alto' saliendo de unos locales comerciales. Una señora que vio todo me dijo que voló... gracias a Dios andaba con casco, sino, no la contamos", relató según el portal de TVNotas.

Quedó inconsciente y lo llevaron a la clínica. Ya ahí le hicieron todos los exámenes de rutina y está sin fracturas, pero con muchos hematomas. Con el golpe perdió la conciencia. Ya en la ambulancia no se acuerda de nada", añadió.

Fuente: Instagram @rafaaraneda

La esposa de Araneda confirmó que el famoso ya está en casa recuperándose pero lamentablemente tiene mucho dolor y no puede caminar muy bien: "No se sabe cuánto tiempo demorará en poder volver a caminar con normalidad". Además comentó que el conductor tiene "un escáner en la cabeza para controlar que no hayan derrames que se pueden ir formando posteriormente producto de un trauma encéfalo craneano severo" y detalló que el culpable sí fue detenido por la Policía de Miami.

La carrera de Rafa en México comenzó gracias a la televisora del Ajusco estando al frente de realitys como La Academia, ¡Sí se puede!, Segunda oportunidad, Desafío de Estrellas y hasta condujo el programa Password. Incluso, en varias ocasiones el famoso estuvo como invitado en el foro del matutino Venga la Alegría. Mientras que el pasado 2022 debutó en Televisa como conductor de Tu cara me suena y hasta apareció en el programa Hoy.

Fuente: Tribuna