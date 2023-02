¡Es oficial! Thalia confirma una colaboración con Kenia Os y las redes sociales 'estallan'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mientras artistas como Shakira y Karol G están a pocas horas de lanzar una colaboración musical que promete, las colombianas no son las únicas que esperan arrasar en la radio y las plataformas de streaming, pues en el caso del talento mexicano, una nueva mancuerna recién se confirmó y las protagonistas son nada más y nada menos que la cantante Thalia quien decidió trabajar con Kenia Os, artistas que pese a ser de generaciones diferentes, tienen mucho en común.

Fue la esposa del productor musical Tommy Mottola la que en redes sociales lanzó esta esperada 'bomba' e incluso, adelantó el nombre del tema que juntas buscarán hacer todo un éxito. Con la pregunta "¿Están listos?", la intérprete de temas como Amor a la mexicana, Qué será de ti, No me acuerdo o ¿A quién le importa?, no develó la fecha del lanzamiento pero con la simple conformación del lanzamiento de Para no verte más, bastó para que los seguidores de ambas auguraran que sería la canción del año.

Cabe destacar que esta colaboración que ya es un hecho, se había especulado en 2022 y hasta los fanáticos contaban las horas para que ambas artistas lo hicieran una realidad; sin embargo, la experta cantante y actriz de 51 años o incluso la originaria de Mazatlán de apenas 23 años, se habían guardado los detalles de este tema. Por ello, se espera que tras este anuncio, en los siguientes días alguna de las famosas lance un adelanto para generar más expectativas.

Por su parte, Kenia Os, quien se encuentra de gira por Estados Unidos, solo publicó en sus historias de Instagram la fotografía que Thalia había lanzado en redes, y con emojis de corazón mostró su emoción por poder colaborar con una de las artistas más relevantes de México y hasta del mundo. Los detalles basta decir, también se los guardó justo como hizo la exTimbiriche.

Mientras la cantante Kenia Os mantiene en auge su carrera al grado de haber llenado el Auditorio Nacional y posicionarse en los rankeos de popularidad gracias al tema Malas Desiciones, Thalia estaría estrenando un nuevo tema tras el éxito de Pycho Bitch, canción que salió al mercado en 2022 y el cual demostró que sin importar la etapa y hasta los años transcurridos, ella sigue vigente y es de las favoritas de todo el público.

Fuente: Tribuna