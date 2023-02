Horóscopos de Mhoni Vidente para hoy 22 de febrero: Predicciones del día según tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal esta mitad de semana?", Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de América Latina y el mundo de los famosos responde a tu pregunta en los horóscopos de hoy, miércoles 22 de febrero del 2023. En estos encontrarás las predicciones más completas que te guiarán en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Aquí toda la información!

Aries

Estarás de muy mal humor este día, querido Aries, y ni tu gente favorita sabrá qué hacer para que mejores tus ánimos. En temas de economía, todo mejora, pero te toca empezar a ahorrar para evitar tensión.

Tauro

Visitar al psicólogo es una buena opción cuando sientes que los problemas te superan, querido Tauro, que no te dé pena aceptar que no estás en tu mejor etapa. Piensa bien cómo te expresas en el trabajo, evita problemas.

Géminis

Incluso en temas laborales, tu corazón sabe cuál es la mejor solución. Para estos días, te hace falta conectar contigo mismo, con tus necesidades y tus ganas de triunfar. Aprovecha el clima astrológico y explórate.

Cáncer

El rencor no te dejará nada bueno, querido Cáncer. Si alguien te hirió hace unos días, semanas o meses, es momento de soltar por tu bien y tu salud, incluso, pues esas emociones no hacen nada más que dañar el cuerpo.

Leo

Te sentirás aún más estresado este miércoles, querido Leo, debido a que habrá mucho trabajo que tendrás que sacar en calidad de urgencia. Para que puedas controlar estas emociones, has un poco de ejercicio.

Virgo

Hoy los astros te recomiendan que dejes que todo siga su curso. Si tienes mucha ansiedad sobre tus movimientos en el trabajo, sal a dar un paseo a pie, incluso, corre. Eso ayudará a que tu cuerpo oxigene mejor.

Libra

Es hora de que mires de frente al miedo y lo superes, pues por él te has perdido de muchas experiencias gratas y divertidas. Si dejas que de domine, incluso podrías perder oportunidades laborales.

Escorpio

Querido Escorpio, los nuevos inicios suelen dar miedo, pero tienes todo para que esta situación salga mejor que nunca. No olvides no derrochar si es que sales hoy; tu economía mejorará, pero debes tener más control.

Sagitario

Que no te extrañe si las cosas en tu relación van mal, pues podría ser algún karma o consecuencia de que no te has mostrado sincera o sincero con tu nueva pareja. Todo regresa, tanto lo bueno como lo malo. Cuidado.

Capricornio

No tendrás mucho trabajo en estos días, querido Capricornio, por lo que los astros te invitan a que descanses o bien, busques cursos que te ayuden a tu desarrollo profesional. Recuerda dar siempre lo mejor de ti.

Acuario

Cree en tu capacidad de amar y de aprender de los errores, Acuario, pues si te la pasas lamentándote por todas las cosas que has hecho mal sin analizar de verdad, solo dañarás tu autoimagen. Hay mucha belleza en ti.

Piscis

En temas de dinero, querido Piscis, no se ve una mejora para esta jornada, por lo que la sugerencia de los astros es que en estos días no derroche ni piense en gastar demás. Siempre contarás con el apoyo de tu gente.

Fuente: Tribuna