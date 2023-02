¿Sale del clóset? Carlos Rivera se confiesa en TV Azteca sobre 'boda falsa' con Cynthia Rodríguez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El cantante Carlos Rivera se sincera como nunca antes sobre su relación con Cynthia Rodríguez, en medio de fuertes rumores que apuntaban a que habrían inventado su romance, que su boda fue falsa y que incluso el intérprete ocultaba su verdadera orientación sexual. Y es que ambos han sido muy herméticos sobre su relación, pues ni siquiera publicaban fotografías juntos y no acudían juntos a eventos en público.

En entrevista con Linet Puente para el programa de TV Azteca Ventaneando, Rivera rompió el silencio primero sobre su nuevo álbum: "Todo comienza a raíz de Sincerándome, la canción que le da el título al álbum. Estaba en pleno Guerra Tour en España. Estaba muy cargado de muchas cosas, demasiadas emociones y presiones pero también traía un agotamiento emocional importante porque pues cuando llega el éxito, la fama o lo que sea que se le llame cuando estás logrando tus sueños se multiplica todo, lo bueno y lo malo", comentó.

Por otro lado, habló sobre su duelo tras la trágica e inesperada muerte de su papá. Con un nudo en la garganta, el intérprete señaló que marcó su vida pues no se pudo despedir. "Fue una pesadilla horrible porque estaba en Tenerife, España y me entero a las 12 de la noche de allá, por lo tanto no podía salir de la isla. Recuerdo lo mal que lo estaba pasando porque lo único que quería era llegar a ver a mi papá y llegué un día y medio después. (...) fue muy duro", contó, relatando que fue un suceso muy duro.

Finalmente, el cantante rompió el silencio sobre su matrimonio con la exconductora de Venga la Alegría Cynthia Rodríguez, hablando por primera vez abiertamente de su ahora esposa, con quien se casó en una ceremonia muy íntima y bajo profundo hermetismo el año pasado, además de revelar que es la mujer que lo inspiró a escribir varias canciones que están incluidas en su disco.

"Hay tres de este álbum. Una es Un viaje a todas partes, era nuestro aniversario entonces me mandó un video con todas nuestras fotos de los momentos más importantes que hemos vivido juntos (...) al terminar el video, lo primero que se me ocurre es 'cuánto quisiera decirte lo agradecido que estoy de que hayas venido a mi vida'. Esa canción que habla de las cosas más bonitas y otras no tanto, compartió.

Rivera también explicó que nunca han tenido la necesidad de compartir al mundo todo sobre su relación, pues prefieren guardarlo para ellos: "Digan lo que digan también es una canción bien fuerte, ya que si bien nosotros nunca damos réplica porque no lo vemos necesario y lo único que hacemos es amarnos profundamente y ser felices, hemos descubierto que mientras más nos guardamos y protegemos más felices somos y menos se meten con nosotros", comentó.

"En una canción llamada La Carta, todo lo que puedo sentir por Cynthia, por lo que ella se convirtió en mi vida, ahí dice todo. Y al final, final inesperado". Y es que con este tema Carlos le pidió matrimonio a la presentadora, pues la letra dice: "Cásate conmigo, amor mío". Y sobre su romance de varios años, señaló: "Yo me enamoré de ella desde que la vi, fue amor a primera vista, debo decir que desde que conocí a su mamá dije: 'Señora yo me voy a casar con su hija'. Es lo mejor que me ha pasado en la vida".

Y sobre su propuesta de matrimonio, reveló un detalle que nadie esperaba, pues confesó que le pidió casarse con él el año pasado: "Lo hice un año antes y nos lo guardamos pero ya que se planeó quisimos que fuera muy íntimo, solamente la familia. Lo mejor fue que mi papá pudo estar ahí (...) ha sido maravilloso, hemos podido disfrutar más desde que dejó el programa ha podido acompañarme más y hemos podido vivir mucho más", finalizó.

Fuente: Tribuna