Tragedia en Televisa: Tras anunciar retiro, atropellan a Danilo Carrera; aparece en muletas y herido

Ciudad de México.- El famoso actor Danilo Carrera de nueva cuenta está dando de qué hablar pues luego de que él misma confirmara su retiro de las telenovelas de Televisa, ahora sorprendió a la prensa al confirmar que fue atropellado hace algunas horas. El galán nacido en Guayaquil, Ecuador, no quiso compartir muchos detalles sobre el accidente que tuvo a través de la breve entrevista que dio a reporteros del programa Hoy.

El exnovio de la mexicana Michelle Renaud fue captado arribando a las instalaciones de la televisora de San Ángel usando muletas y con golpes evidentes en distintas partes del cuerpo. Cuando los reporteros del matutino se hablaron para preguntarle qué había pasado, este solamente se limitó a decir: "Son cosas que pasan que no tengo qué contar, a la gente no creo que le interese mucho si me atropellan en la calle", dijo.

Danilo fue atropellado

Luego el reportero de Hoy insistió en preguntarle más detalles, como el momento exacto en el que sucedió y Danilo respondió que apenas habían pasado unas horas del percance, pero aún así se presentó a grabar su nuevo melodrama El Amor Invencible: "Estoy bien", fue su contundente respuesta. Cambiando un poco de tema, el ecuatoriano de 34 años fue cuestionado sobre la salud de su mamá, Elsita Huerta, quien lamentablemente está luchando contra el cáncer.

Carrera reiteró que para él lo más importante en este momento es su familia y confirmó que efectivamente abandonará las novelas del Canal de Las Estrellas para estar con ellos: "Creo que lo más importante es la familia y voy a estar con ellos y si tengo que dejar por ellos algo que me gusta o la carrera que amo, la dejaré, porque es primero la familia, gracias", expresó y luego se retiró de enfrente de las cámaras.

Aunque el actor ecuatoriano se resistió a brindar más información sobre su atropellamiento, fue su co-protagonista de El Amor Invencible Angelique Boyer quien amablemente compartió algunos detalles: "Ya sé ¿qué habrá sentido el taxista? imagínate, atropellar a Danilo Carrera ¡qué horror!", dijo mientras caminaba. Posteriormente la francesa resaltó la valentía de Danilo para acudir a grabar pese a sus lesiones:

Grabó excelente, obviamente sin apoyar su pie y sus heridas, fue el primer día, espero que se le quite pronto", dijo Angie.

Ya en el foro del programa Hoy la conductora Galilea Montijo se le fue encima al también modelo y cantante por no querer compartir detalles de su accidente y Andrea Legarreta la apoyó: "Es algo que no se puede ocultar, traes tus muletas, traes el raspón, pues sí preguntas ¿cómo estás?". Por su parte el especialista en espectáculos Jorge Ugalde comentó que el accidente de Carrera pudo haber ocurrido a las afueras de Televisa, ya que él suele salir caminando de la empresa.

Lo que yo sí sé es que para salir de Televisa, para evitar la prensa se cruza el puente, no sé si a lo mejor fue ahí".

