Tras 26 años en Televisa y retiro de novelas, Luz Elena González fracasa y la corren de TV Azteca

Ciudad de México.- Salió a la luz que la famosa actriz Luz Elena González, quien trabajó para Televisa por al menos 26 años, podría ser despedida de TV Azteca dentro de poco pues presuntamente los ejecutivos están muy molestos porque su recién estrenado reality Amor en el Aire fue todo un fracaso. Como se sabe, la mexicana abandonó las telenovelas para probar suerte en la conducción y al parecer no le fue nada bien.

La originaria de Guadalajara, Jalisco, realizó exitosos melodramas de San Ángel como Preciosa, Siempre te amaré, Hasta que el dinero nos separe, Una familia con suerte, entre otros, sin embargo, probó suerte en otras empresas cuando en 2019 la dejaron sin contrato de exclusividad. Luego regresó en 2020 actuando en Te doy la vida y el año pasado formó parte del elenco principal de la exitosa telenovela Mi fortuna es amarte.

Pero durante los primeros días de este 2023 González presumió su incorporación a las filas del Ajusco como conductora del nuevo reality amoroso de la televisora e incluso hasta se le vio acudir a los foros de Venga la Alegría y Ventaneando para promocionar el proyecto. Lastimosamente se dice que la actriz está a punto de perder su trabajo en Azteca Uno y es que de acuerdo con información del canal de YouTube Chacaleo, el rating que ha registrado Amor en el aire es vergonzoso:

El programa lleva apenas una semana y ya resultó ser todo un fracaso, lo cual supuestamente podría ocasionar que lo cancelen antes de tiempo dejando sin trabajo a Luz Elena", reportaron.

Asimismo señalaron que la tapatía de 48 años no tendría la oportunidad de volver a Televisa porque no le perdonaran su traición con la televisora de la competencia: "La temática del programa no logró atrapar la atención de los televidentes y el día de su estreno solo registró 627 mil televidentes". Además Chacaleo asegura que la mayor crítica del programa de Luz Elena ha sido la periodista Pati Chapoy, quien se supone tiene mucho peso en las decisiones que se toman en TV Azteca.

Luz Elena ya se encuentra muy preocupada... está considerando pedir empleo en Imagen TV o bien irse a Estados Unidos, porque en México poco a poco se le han acabado las opciones", agregaron.

Al parecer la líder del vespertino Ventaneando ha utilizado su programa para juzgar la dinámica de Amor en el aire tachándola de poco entretenida: "La presentadora los hizo pedazos y es que a decir de Chapoy, el programa no tiene nada de interesante". Cabe resaltar que hasta el momento ni González ni los ejecutivos del Ajusco han confirmado la información presentada en Chacaleo, por lo cual todo permanece en calidad de especulación.

